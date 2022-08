Niccolò Melli spiega le ambizioni e le aspettative dell'Italia a poche ore dal debutto agli Europei: "E' uno stimolo e un'onore giocare questo torneo in casa. Siamo consapevoli dei nostri limiti, cercheremo di trasformarli in un vantaggio. Dobbiamo esaltare le nostre qualità". Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

Amedeo Tessitori è stata l'ultima scelta di coach Pozzecco per sostituire Danilo Gallinari in vista dell'Europeo di basket, che vedrà l'Italia debuttare venerdì sera al Forum di Assago contro l'Estonia. Ecco il roster definitivo con i 12 azzurri che andranno a caccia di una medaglia. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre ITALIA, CALENDARIO E ORARI

"Consapevoli dei limiti, dobbiamo trasformarli in vantaggi"

approfondimento

Pozzecco: "Sarà un Europeo molto competitivo"

"Siamo consapevole dei nostri limiti, dobbiamo costruire una identità. Prima avevamo forse più talento, adesso siamo sempre più piccoli. Abbiamo raggiunto un obiettivo lo scorso anno che è stato storico e questo ci darà carica. Abbiamo vinto in Serbia, ma siamo consapevoli dei limiti e quando andiamo in campo dobbiamo esaltare le nostre qualità. Per adesso ci è andata bene. Abbiamo precise le gerarchie, anche per questo abbiamo ottenuti i risultati. Sappiamo che in queste competizioni bisogna ammazzare la partita subito, perchè ti consente di distribuire lo sforzo tra tutti gli effettivi. Vedo i lati positivi di un palazzo pieno, quando giochi per l'Italia è un onore ed è uno stimolo farlo davanti a 12mila persone. Siamo sempre sottotaglia, il mio avversario è sempre più alto di 20 cm rispetto a me. Abbiamo dei limiti, cerchiamo di trasformarli in un vantaggio".