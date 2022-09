Giornata di riposo per l'Italia a Eurobasket, con gli azzurri pronti però a scendere nuovamente sul parquet del Forum lunedì sera contro l'Ucraina, capolista a sorpresa del girone C. Melli: "Li abbiamo battuti pochi giorni fa, ma non possiamo sottovalutarli". Pozzecco: "Non esistono più le partite facili a questi livelli". Il match in diretta lunedì alle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW VIDEO. IL FORUM CANTA "MVP" A FONTECCHIO Condividi

Primo giorno di riposo a EuroBasket 2022 per l'Italia, che arriva poche ore dopo la vittoria sfiorata contro la Grecia di Antetokounmpo. Gli azzurri hanno svolto una sessione mattutina di allenamento e potranno ricaricare le pile dopo la grande lotta al Forum contro gli ellenici. Ad Assago erano quasi in 12mila a spingere l'Italia, un fattore che dovrà essere fondamentale anche nelle tre restanti partite del girone, a cominciare da quella in programma lunedì sera contro l'Ucraina, già affrontata e battuta un paio di settimane fa a Riga in un match di qualificazioni ai Mondiali.

Giornata di pausa a Milano, ma si gioca a Colonia e a Tiblisi nella quarta giornata di Eurobasket. Partita clamorosa tra Germania e Lituania, con i tedeschi che si impongono 109-107 dopo due supplementari e vincono il terzo match nel torneo. Il Belgio sorprende la Spagna di Scariolo, il Montenegro batte 91-81 la Bulgaria. BELGIO-SPAGNA 83-72 Inciampa la Spagna, che cade sotto i colpi del Belgio a Tiblisi. La squadra di Sergio Scariolo appare meno brillante delle precedenti uscite, resta agganciata alla partita fino al 35', prima di vedere gli avversari allungare e vincere. Il Belgio raggiunge la Nazionale iberica a quota 2-1, in un girone A estremamente equilibrato Belgio : Lecomte 20, Gillet 14

: Lecomte 20, Gillet 14 Spagna: W. Hernangomez 18 punti, J. Hernangomez 11 MONTENEGRO-BULGARIA 91-81 Il Montenegro conquista la seconda vittoria a Eurobasket, battendo 91-81 la Bulgaria. Decisivo il parziale di 22-12 nel terzo periodo per Radocevic e compagni. Per i bulgari terzo ko del girone a Tiblisi

Melli: "Battuti pochi giorni fa, ma non sarà una passeggiata" approfondimento L'Italia si avvicina al Mondiale: Ucraina ko 89-97 “Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia una passeggiata solo perché li abbiamo battuti qualche giorno fa - ha spiegato Nicolò Melli -. La vittoria di Riga può essere un’arma a doppio taglio ma non vogliamo sottovalutare una squadra che ha fisico e talento sul perimetro”. Dello stesso avviso anche coach Gianmarco Pozzecco: "In questo periodo storico non esiste una partita facile. Tutte le squadra hanno giocatori in grado di metterti in difficoltà. Sarà complicato fino alla fine, non c’è dubbio".

La classifica del girone C Ucraina 2-0

Grecia 2-0

2-0 Italia 1-1

Croazia 1-1

Estonia 0-2

Gran Bretagna 0-2