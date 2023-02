La Virtus Bologna in semifinale di Coppa Italia: al Pala Alpitour battuta Venezia con il punteggio di 82-68 grazie ai 21 punti di uno scatenato Belinelli. Sabato sfiderà la vincente di Tortona-Trento. Le Final Eight sono in diretta su Eurosport 2, canale 211 Sky

La Virtus Bologna è in semifinale di Coppa Italia . Nel match che ha aperto la seconda giornata delle Final Eight di Torino, la squadra di Sergio Scariolo ha battuto la Reyer Venezia con il punteggio di 82-68 . Attende ora la vincente dell'ultimo quarto, sempre in programma al Pala Alpitour, che vedrà opposte Tortona e Trento (diretta dalle 20.45 su Eurosport 2, canale 211 Sky).

Virtus Bologna-Reyer Venezia 82-68

Avvio equilibrato, con Hackett e Shengelia che tengono in piedi l'attacco della Virtus (20-22 al 10'). Belinelli è un fattore, come sempre nelle ultime uscite (10 punti), ma la Reyer mantiene il vantaggio all'intervallo lungo (34-36). Quando sale in cattedra Teodosic la musica cambia: Bologna prende il largo grazie anche al play serbo (6 assist) e al 30' ribalta l'inerzia sul 55-48. Il quarto periodo è invece di marca Belinelli: l'ex campione NBA con gli Spurs si scatena dalla lunga (6/7), la Virtus resiste al ritorno di Venezia e vola in semifinale.

Virtus: Belinelli 21, Shengelia 19

Reyer: Parks 18, Watt 12