RISULTATI

Mondiali, i risultati di oggi: Italia sconfitta

Terza giornata della FIBA World Cup 2023. Torna in campo l'Italia, sconfitta dalla Repubblica Dominicana. Sfida ad alto livello tra Australia e Germania, con i tedeschi vittoriosi nel finale in volata. Canada a valanga sul Libano

ITALIA - REPUBBLICA DOMINICANA 82-87 | Sconfitta per gli azzurri, che pagano una seconda parte di gara in cui la Repubblica Dominicana domina il gioco sotto tutti i punti di vista, andando anche in vantaggio di 16 punti. Finale concitato, Spissu e Polonara provano a ricucire ma il tentativo di rimonta dell'Italia arriva troppo tardi. Pozzecco espulso a fine 2° quarto dopo un doppio fallo tecnico. Tra i dominicani ottime prestazioni di Feliz e Towns, autori di 24 punti ciascuno

AUSTRALIA - GERMANIA 82-85 | Sfida accesissima e spettacolare tra due squadre con legittime aspettative in questi Mondiali. Germania che in assenza della stella Franz Wagner, fuori per infortunio, si affida a Schroeder, autore di 30 punti e l'altro veterano NBA Mills, che risponde con 21 punti. A decidere il risultato nel finale punto a punto è un tiro libero sbagliato da Giddey