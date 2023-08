Archiviata la sconfitta contro la Repubblica Dominicana, l'Italia affronta i padroni di casa delle Filippine nell'infuocata Araneta Coliseum per accedere alla seconda fase del Mondiale. Gli azzurri potrebbero qualificarsi ugualmente anche in caso di sconfitta a seconda del risultato tra Angola e Repubblica Dominicana. Il match è in programma martedì 29 agosto alle ore 14, in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW

ITALIA-REP.DOMINICANA 82-87