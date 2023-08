Inizia l'ultima giornata dei gironi eliminatori. L'Italia gioca con i padroni di casa delle Filippine per centrare la seconda fase e guarda con interesse anche all'altra sfida del gruppo A tra Repubblica Dominicana e Angola. Scontro diretto nel girone E tra Australia e Giappone per decidere chi si qualificherà con la Germania e tra Canada e Lettonia nel gruppo H per stabilire chi sarà la capolista. Si giocano il primato anche le già qualificate Lituania e Montenegro

I Mondiali 2023 entrano sempre più nel vivo. Parte l'ultima giornata dei gironi eliminatori e si inizia a delineare il quadro delle qualificate alla seconda fase. Una seconda fase in cui spera di essere l'Italia, impegnata contro i padroni di casa delle Filippine a Manila in un'Araneta Coliseum che si preannuncia infuocata. Con una vittoria gli azzurri saranno certi del passaggio del turno, se dovessero perdere dovranno prestare attenzione al risultato tra Angola e Repubblica Dominicana. Un'altra delle nazionali di casa si gioca la qualificazione: il Giappone, alla ricerca dell'impresa contro l'Australia in un delicato scontro diretto. La Germania invece proverà a proseguire il suo cammino impeccabile contro la già eliminata Finlandia, una delle delusioni del torneo. Tutto già deciso nei gruppi D e H, con le sfide Lituania-Montenegro e Canada-Lettonia decisive per i primi posti nei gironi. Una vittoria è indispensabile, dal momento che nella seconda fase le squadre qualificate portano con loro i punti registrati nella prima.