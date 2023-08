Superata la prima fase con quattro punti, gli azzurri non possono sbagliare contro la Serbia. Si ripropone la sfida già affrontata lo scorso anno agli Europei e due anni fa nel Preolimpico di Belgrado. L'Italia, come oggi, partiva sempre sfavorita, salvo poi smentire i pronostici. La partita è in programma su Sky Sport Summer, canale 201 del telecomando, e in streaming su Now. Sul nostro sito liveblog e aggiornamenti in tempo reale ITALIA-FILIPPINE 90-83: HIGHLIGHTS

Inizia la seconda fase del Mondiale per l'Italia e gli azzurri non possono permettersi di sbagliare. La sconfitta contro la Repubblica Dominicana nel primo girone obbliga quasi la squadra di Pozzecco a vincere contro la Serbia allenata da Svetislav Pesic. In caso di sconfitta, bisogna poi sperare che Portorico sconfigga la Repubblica Dominicana per mantenere una flebile speranza accesa.

La classifica del girone I Serbia 6 Repubblica Dominicana 6 Italia 5 Portorico 5 Da ricordare che la classifica è data dai punti conquistati finora (la Fiba ne assegna 1 in caso di sconfitta) e che le squadre non incontreranno di nuovo le avversarie già affrontate nel gruppo iniziale. In caso di arrivo a pari punti conterà lo scontro diretto (eventualmente quello della prima fase), mentre in caso di arrivo a pari punti e scontri diretti di più di due squadre varrà la differenza canestri nella classifica avulsa e non quella complessiva. leggi anche FORMULA E AVVERSARIE DELL'ITALIA NELLA 2^ FASE

I precedenti L'Italia ha battuto la Serbia nella finale del Preolimpico di Belgrado del 2021 e lo scorso anno agli ottavi di finale di Eurobasket. In entrambe le circostanze, come oggi, gli azzurri erano sfavoriti sulla carta. La speranza è che possano ribaltare il pronostico anche questa volta. Le due squadre si sono affrontate anche in un'amichevole al Torneo Acropolis lo scorso 9 agosto con l'Italia sempre vincitrice. La Serbia ha dominato il proprio gruppo eliminatorio battendo nettamente Portorico, Cina e Sud Sudan. L'Italia ha vinto contro Angola e Filippine ma ha perso contro la Repubblica Dominicana.

Dove vedere Italia-Serbia La partita sarà trasmessa alle ore 10 su Sky Sport Summer, canale 201 del telecomando, e in streaming su Now. Sul nostro sito il liveblog con la cronaca del match e gli aggiornamenti in tempo reale. Alle 12:15 il post partita su Sky Sport 24 e in streaming su Now.

I 12 convocati da Pozzecco Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – Nba)

Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano) I Mondiali su Sky Sport e in streaming su NOW I Mondiali di basket e tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con risultati e i liveblog delle partite degli azzurri.