Gli azzurri non possono sbagliare. Dopo la stupenda vittoria in volata contro la Serbia, un altro successo contro Portorico assicurerebbe il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali per la prima volta dal 1998. In caso di eventuale passaggio del turno, la sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana determinerebbe la posizione dell'Italia nel girone. La partita è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now dalle 10. Su skysport.it liveblog con cronaca e aggiornamenti in tempo reale

C'è il Portorico tra l'Italia di Gianmarco Pozzecco e la storia. Gli azzurri non si qualificano ai quarti di finale di un Mondiale dal 1998, ma domani, domenica 3 settembre, possono interrompere un lungo digiuno battendo i caraibici nell'ultima partita della doppia fase a gironi della manifestazione.

La situazione del girone I Italia, Portorico, Serbia e Repubblica Dominicana sono tutte appaiate in classifica a una giornata dalla fine. Le nazionali che vinceranno i due scontri diretti saranno qualificate al turno successivo. Se l'Italia dovesse avere la meglio nella partita delle 10, aspetterà poi che si giochi Serbia-Repubblica Dominicana alle 14 per conoscere la propria posizione nel gruppo. In caso di vittoria della Serbia sarà qualificata da prima, in caso contrario da seconda per la regola degli scontri diretti. L'eventuale accoppiamento sarà con il girone J, che vede Stati Uniti e Lituania già certe della qualificazione. approfondimento Italbasket ai quarti se... Le combinazioni

I precedenti L'Italia nel pre-Mondiale ha vinto nettamente un'amichevole contro Portorico (98-65) lo scorso 13 agosto. Quando però ha affrontato la squadra centroamericana in partite ufficiali, ha sempre sudato le proverbiali sette camicie. Nel Mondiale di quattro anni fa in Cina vinse in rimonta 94-89. Nel 2006 la vittoria fu per 73-72, mentre nell'edizione del 1998 il punteggio fu di 68-63, sempre per gli azzurri. L'Italia ha battuto Portorico anche al Preolimpico del 2021 90-83 e ai quarti di finale delle Olimpiadi di Atene del 2004 83-70. Un dolce ricordo per Pozzecco, che proverà ad aggiungerne un altro alla sua storia azzurra.

Dove seguire la partita Italia-Portorico è in diretta dalle 10 su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Arena (204) e in streaming su Now. Su skysport.it il liveblog con aggiornamenti e cronaca in tempo reale. approfondimento Pozzecco si ripete: "Abbiamo scioccato il mondo!"

I 12 convocati da Pozzecco Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – Nba)

Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)