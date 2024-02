L'Italia parte alla volta di Szombathely, dove domenica sfiderà l'Ungheria nel 2° turno di qualificazione a Eurobasket 2025, senza capitan Melli, che è stato autorizzato a lasciare il raduno. Tornano a casa anche Tonut (contusione al polso), Flaccadori e Spagnolo, mentre si aggrega Casarin. Domenica il match alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Archiviata la vittoria di Pesaro contro la Turchia, la Nazionale parte oggi alla volta di Szombathely, dove domenica sfiderà l’Ungheria nella seconda partita della prima finestra di qualificazione a FIBA EuroBasket 2025. I magiari hanno perso all'esordio per 70-65 contro l'Islanda. Passano alla fase finale le prime tre di ogni girone. Il CT Gianmarco Pozzecco cambierà qualcosa nel roster: Nicolò Melli (17 punti contro la Turchia) è stato autorizzato a lasciare il raduno in accordo con lo staff tecnico e quello medico sanitario. Non volerà in Ungheria nemmeno Stefano Tonut, che nel finale del match contro i turchi ha riportato un trauma al polso destro cadendo dopo una schiacciata. Autorizzati a lasciare il raduno anche Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo. Si aggregherà alla squadra Davide Casarin, guardia dell’Umana Reyer Venezia. Achille Polonara, sarà il capitano domenica a Szombathely. Il match domenica alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.