Tre vittorie in tre partite, alzi la mano chi lo avrebbe detto qualche mese fa quando, dopo il sorteggio, tutti definirono il gruppo B il girone della morte. Le ragazze sono state strepitose, intanto per l’elevatissima qualità del gioco come dimostrano i 17 assist di media sui 24 canestri dal campo segnati a partita. E poi per il cuore, fantastico, la voglia di vincere, lo spirito di squadra: non si risorge dalle proprie ceneri, non si reagisce alla più clamorosa delle rimonte, 1-22 il parziale a favore della Slovenia, senza avere qualcosa di speciale dentro. Andrea Capobianco ha ricostruito l’autostima di questo gruppo, sotto i tacchi dopo gli ultimi Europei, basando tutto su un diffuso senso di responsabilità, concetto colto alla lettera dalle ragazze capaci di alternarsi come protagoniste come mai era successo. Poi ci ha pensato Cecilia Zandalasini a fare la differenza e quando lei non c’è stata sono salite in cattedra le altre. Ora ci tocca la Turchia che al Pireo ha eliminato la Grecia padrona di casa. La vittoria contro la Lituania ha permesso alle azzurre di evitare la Francia, grande favorita; non sarà però una passeggiata contro le turche, grosse, esperte e forti di un centro di quasi 2 metri, Teaira McCowan. Saremo però lì a giocarcela, consapevoli della nostra forza tecnica e interiore. Quella che finora ci ha permesso di essere la grande rivelazione dell’Europeo.