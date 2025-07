Gianmarco Pozzecco, in vista degli imminenti Europei di basket 2025 parla anche del suo possibile addio alla guida della Nazionale italiana. Un pensiero speciale per Achille Polonara: "Lo sento ogni giorno, sogno di averlo nello staff a EuroBasket", e parole di elogio per la nuova generazione di allenatori come Peppe Poeta ITALBASKET, UNA MEDAGLIA CHE HA IL SAPORE DELLA STORIA

Con le convocazioni per EuroBasket 2025 ormai alle porte, Gianmarco Pozzecco ha rilasciato un'intervista a 'Eurodevotion' affrontando alcuni dei temi più caldi legati alla Nazionale italiana e alla sua esperienza da commissario tecnico. L'Europeo, in programma tra agosto e settembre, potrebbe segnare l'ultima apparizione del "Poz" sulla panchina azzurra. Il coach friulano infatti ha più volte manifestato il desiderio di tornare ad allenare quotidianamente un club, non escludendo quindi la fine del suo ciclo in Nazionale: "Se sarà la mia personalissima last dance con gli azzurri lo accetterò con grande tranquillità", ha dichiarato Pozzecco. "Ringrazierò il Presidente Petrucci per la straordinaria opportunità che mi ha dato. Quindi, se un giorno ritenesse corretto affidarsi ad altri, sarei estremamente sereno".

"Polonara? Sogno di averlo nello staff a EuroBasket" Nel torneo continentale, l'Italia affronterà la fase a gironi a Cipro, con il supporto dello staff tecnico storico che ha accompagnato Pozzecco in questi anni. Ma tra i pensieri più toccanti dell'intervista, c'è quello dedicato ad Achille Polonara. Il lungo azzurro non potrà essere tra i convocati a causa delle cure cui si sta sottoponendo a Valencia, dopo la diagnosi di leucemia mieloide riscontrata durante le semifinali scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Ma Pozzecco ha voluto mandargli un messaggio chiaro: "Sento Achille ogni giorno. Non so se sarà possibile, ma sogno di averlo con noi nello staff a EuroBasket. Sarebbe un segnale fortissimo". E, andando oltre la Nazionale: "Mi piacerebbe anche che la Virtus gli proponesse un altro contratto. Ma sono certo che il dottor Zanetti ci ha già pensato". Parole che confermano il legame profondo tra Pozzecco e i suoi giocatori, anche al di fuori del campo. Un rapporto che potrebbe trovare la sua chiusura naturale proprio quest'estate alla fine del torneo europeo.

