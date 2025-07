Si avvicina sempre di più l'ufficialità della cittadinanza italiana a Donte DiVincenzo . È arrivata, infatti, la firma del presidente della Republlica Sergio Mattarella. Lo ha reso noto la Fip, nel comunicato in seguito al Consiglio federale tenutosi questa mattina. "Il Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ha deliberato lo scorso lunedì 14 luglio di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, a Donte DiVincenzo , atleta di nazionalità statunitense attualmente in NBA con i Minnesota Timberwolves, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge del 5 febbraio 1992 - si legge -. Questa mattina il Quirinale ha confermato l’avvenuta firma del presidente Sergio Mattarella e si attende ora la registrazione del Dpr presso la Corte dei Conti per poter poi completare definitivamente l’iter".

Dopo la firma di Sergio Mattarella, è completato l'iter per la concessione della cittadinanza. Ora si procederà con la Federazione Internazionale per l' inserimento nelle liste , con il giocatore che svolgerà a Chicago le pratiche burocratiche per ricevere il passaporto italiano. Al momento, dunque, ci sono i tempi tecnici e c'è ottimismo per la partecipazione di DiVincenzo agli Europei , con la squadra di Pozzecco che debutterà il prossimo 28 agosto contro la Grecia (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ).

Chi è Donte DiVincenzo?

DiVincenzo è nato in Delaware nel 1997, ha giocato tre stagioni in NCAA con i Villanova Wildcats e nel 2018 è stato selezionato al draft dai Milwaukee Bucks come 17^ scelta assoluta. Nonostante sia nato negli Stati Uniti è molto legato alle sue origini italiane, con i suoi bisnonni che erano abruzzesi. Tant'è che quando venne scelto al draft dai Bucks, dichiarò di dover "assolutamente far assaggiare ad Antetokoumpo la pasta fatta in casa di mia madre". L'Italia è presente anche nel suo soprannome, "Big Ragù", nato sia per le sue origini che per i suoi capelli rossi. Ma perché Donte e non Dante? Non è una cosa voluta, deriva semplicemente da un errore di suo padre all'anagrafe. Tornando al basket, DiVincenzo ha vinto il titolo NBA nel 2021 con i Bucks prima di trasferirsi ai Sacramento Kings. Ha giocato anche per i Golden State Warriors, per i New York Knicks e per i Minnesota Timberwolves, sua squadra attuale.