Il Ct Pozzecco ha diramato l'elenco dei 18 pre-convocati per EuroBasket 2025 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Presente anche Donte DiVincenzo, invitato dalla Fip ad aggregarsi al gruppo e prendere parte agli allenamenti a partire dal 30 luglio. Questo l'elenco: DiVincenzo, Spissu, Sarr, Tonut, Gallinari, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Procida, Niang, Bortolani, Caruso, Diouf, Rossato, Severini, Akele e Pajola

LA SERIE A DI BASKET SU SKY