Il nuovo acquisto dell'Olimpia non farà parte della selezione slovena per gli Europei di basket 2025, in programma dal 27 agosto su Sky Sport. Il motivo? Preparare al meglio la stagione con Milano, dopo un anno condizionato dall'infortunio al ginocchio

Vlatko Cancar salterà gli Europei di Basket 2025 . Il nuovo giocatore dell'Olimpia Milano, arrivato quest'estate in Italia dai Denver Nuggets firmando un contratto pluriennale, ha comunicato alla Federazione che non prenderà parte al torneo con Doncic e compagni per prepararsi al meglio per la nuova stagione a disposizione di Ettore Messina .

Il comunicato della Federazione slovena

Il classe 1997 è reduce da un infortunio al ginocchio nell'ultima annata in Nba e ha deciso di non rispondere alla chiamata della Slovenia. Questo il comunicato: "Vlatko Cancar ha informato l'allenatore Sekulic e la dirigenza della nazionale che, dopo una stagione in cui ha trascorso la maggior parte del tempo alle prese con un infortunio al ginocchio, purtroppo non farà parte del gruppo quest'estate. Dopo la firma del contratto con l'Olimpia Milano, il suo nuovo club ha predisposto un programma di lavoro per lui, che Cancar svolgerà in preparazione all'inizio della nuova stagione".