La soddisfazione per la vittoria del campionato portoricano con i suoi Vaqueros de Bayamon, coronata anche con l’elezione a MVP delle finali, è ancora viva. Un po’ perché è passata poco più di una settimana e un po’ perché quello ottenuto battendo i Leones de Ponce è stato il primo vero successo di squadra nella lunga carriera di Danilo Gallinari. L’azzurro, però, sembra averci preso gusto e ora punta a rivivere un’emozione simile anche con l’Italia. A confessarlo è stato proprio il diretto interessato in una intervista concessa a ‘Repubblica’ dopo aver raggiunto i compagni di nazionale in ritiro per preparare Eurobasket. Una manifestazione, quella continentale, che Gallinari non gioca da dieci anni e che alla mente dell’ex Denver e Atlanta riporta una delusione forse non ancora del tutto smaltita. “L’europeo del 2015 è stata la vera occasione persa per la generazione mia, di Marco Belinelli e Andrea Bargnani” ha confessato il Gallo, che pur di spegnere quel rimpianto nel torneo che inizia il prossimo 27 agosto si dice anche pronto a incitare la squadra dalla panchina se dovesse servire: “Voglio vincere, anche giocando poco o niente. Sono qui per aiutare in tutto quello che posso”. E quanto ai suoi ex compagni d’avventura, il Beli appena ritiratosi e il Mago, la parola fine al comune sodalizio azzurro potrebbe non essere ancora stata scritta.