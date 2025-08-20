Poco più di una settimana fa vinceva il titolo, il primo della sua carriera da professionista, a Porto Rico, venendo anche eletto MVP delle finali, ma Danilo Gallinari guarda già avanti. In una intervista a ‘Repubblica’ l’azzurro confessa di puntare a togliersi finalmente una soddisfazione anche in azzurro e non chiude le porte di fronte al sogno di andare addirittura a Los Angeles 2028 in compagnia di Marco Belinelli e Andrea Bargnani
La soddisfazione per la vittoria del campionato portoricano con i suoi Vaqueros de Bayamon, coronata anche con l’elezione a MVP delle finali, è ancora viva. Un po’ perché è passata poco più di una settimana e un po’ perché quello ottenuto battendo i Leones de Ponce è stato il primo vero successo di squadra nella lunga carriera di Danilo Gallinari. L’azzurro, però, sembra averci preso gusto e ora punta a rivivere un’emozione simile anche con l’Italia. A confessarlo è stato proprio il diretto interessato in una intervista concessa a ‘Repubblica’ dopo aver raggiunto i compagni di nazionale in ritiro per preparare Eurobasket. Una manifestazione, quella continentale, che Gallinari non gioca da dieci anni e che alla mente dell’ex Denver e Atlanta riporta una delusione forse non ancora del tutto smaltita. “L’europeo del 2015 è stata la vera occasione persa per la generazione mia, di Marco Belinelli e Andrea Bargnani” ha confessato il Gallo, che pur di spegnere quel rimpianto nel torneo che inizia il prossimo 27 agosto si dice anche pronto a incitare la squadra dalla panchina se dovesse servire: “Voglio vincere, anche giocando poco o niente. Sono qui per aiutare in tutto quello che posso”. E quanto ai suoi ex compagni d’avventura, il Beli appena ritiratosi e il Mago, la parola fine al comune sodalizio azzurro potrebbe non essere ancora stata scritta.
Gallo, Beli e il Mago: il sogno si chiama Los Angeles 2028
Il primo a buttarla lì era stato Bargnani, che in una intervista al ‘Corriere dello Sport’ dello scorso luglio aveva rivelato come il progetto di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles nel torneo 3x3 insieme ad altri ex compagni di nazionale fosse concreto. Gallinari, coinvolto insieme a Belinelli e a Stefano Mancinelli nel progetto del Mago, si è dimostrato più cauto sull’argomento, ma non ha affatto chiuso la porta al sogno. “Io, Belinelli e Bargnani ci sentiamo spesso, condividere ancora qualcosa con loro sarebbe bellissimo” ha ammesso il fresco trentasettenne, aggiungendo poi però che “Los Angeles 2028 è lontana, solo a pensarci mi viene il mal di testa”. Il mal di testa, per ora, Gallinari spera di farlo venire agli avversari degli azzurri a Eurobasket, a cominciare dalla Grecia, contro cui l’Italia esordirà il prossimo 28 agosto. Per il resto, sogni olimpici compresi, si vedrà più avanti.