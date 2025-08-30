Italia-Georgia, il risultato della partita degli Europei di basket in diretta LIVE

Dopo l’esordio amaro per gli azzurri a Eurobasket 2025 con la sconfitta subita da parte della Grecia, per i ragazzi di coach Pozzecco arriva subito l’occasione di riscattarsi. Di fronte, però, c’è la Georgia, che ha invece debuttato battendo nettamente la Spagna trionfatrice all’ultima edizione del torneo continentale. Palla a due dalle 14.00, diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
in evidenza
Eurobasket, Italia-Georgia alle 14
Benvenuti al liveblog che seguirà la seconda partita dell’Italia agli Europei di basket 2025. L’avversario di oggi è la Georgia, con la palla a due prevista per le ore 14. COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW
Le ultime notizie prima della palla a due
Dove vedere Italia Georgia
Partita in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW a partire dalle 14 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, anticipata dalle 13.30 dallo studio condotto da Francesco Bonfardeci e i suoi ospiti
Riscattare la sconfitta con la Grecia
Per gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco l’obiettivo è quello di riscattare la sconfitta contro la Georgia all’esordio, perdendo per 75-66 con i 31 punti di Giannis Antetokounmpo per gli ellenici
Georgia vincente contro la Spagna all’esordio
L’avversario di giornata ha già dimostrato il suo valore vincendo all’esordio contro la Spagna campione in carica per 83-69, facendo valere la sua superiorità sotto canestro con lunghi del calibro di Shengeila, Mamukelashvili, Bitadze e Shermadini
Le tre cose da sapere sulla Georgia secondo Flavio Tranquillo
Un avversario ostico e tutto da scoprire: ecco quali sono le tre cose da sapere secondo Flavio Tranquillo. GUARDA IL VIDEO
Fontecchio, l’uomo più atteso
Simone Fontecchio ha vissuto una serata complicata al suo esordio a Eurobasket, chiudendo con 1/11 al tiro per soli 4 punti contro la Grecia. Lui stesso ha commentato così la sua “serata storta”: LEGGI LE SUE PAROLE
Saliou Niang, la sorpresa della prima partita
Tra le note più positive della sconfitta dell'Italia contro la Grecia all'esordio a Eurobasket c'è sicuramente la prova di Saliou Niang, che ha chiuso 11 punti e 4 rimbalzi in meno di 20 minuti. SENTI LE SUE PAROLE DOPO IL MATCH
Tutto il programma di Eurobasket
Oggi giornata piena di partite, con tutte le 24 squadre di Eurobasket impegnate in campo per 12 partite una dietro l’altra. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO
Il big match di giornata Francia-Slovenia è su Sky
Al di là della sfida molto importante per l’Italia, gli occhi di tutti sono puntati sulla supersfida tra la Francia dei talenti Risacher e Sarr e la Slovenia di Luka Doncic, sconfitta all’esordio dalla Polonia. La sfida sarà in diretta a partire dalle 17 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna
Tutti i risultati e le classifiche
I gironi A e B concludono oggi le loro terze partite, mentre per i gironi C (quello dell’Italia) e D si disputano le seconde partite: ecco come è andato finora l’europeo di pallacanestro. RISULTATI E CLASSIFICHE