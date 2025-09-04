Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 16.45 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 17.15 la palla a due da seguire su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Italia: traguardo primo posto nel girone C. Potrebbe essere questo il sottotitolo dell’ultima sfida della prima fase di Eurobasket che attende gli azzurri oggi pomeriggio. Di fronte ci saranno i padroni di casa di Cipro, fanalino di coda in classifica e, almeno sulla carta, avversari del tutto abbordabili per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco. Una vittoria contro Cipro darebbe all’Italia la certezza di arrivare seconda nel gruppo e, nel caso di vittoria della Spagna sulla Grecia (diretta su Sky Sport Basket e NOW alle 20.30), Simone Fontecchio e compagni aggancerebbero addirittura il primo posto. Prima di sedersi e attendere il risultato dell’altra partita, però, occorrerà conquistare la quarta vittoria consecutiva di un torneo partito in salita con la sconfitta all’esordio per mano della Grecia e proseguito con un percorso di crescita notevole sia in termini di gioco espresso che di risultati ottenuti.
Italia-Cipro: dove, come e quando vedere la partita
Per prepararsi al meglio alla sfida tra Italia e Cipro, l'avvicinamento inizia già alle 12.45 su Sky Sport 24 con lo studio condotto da Francesco Bonfardeci (che nel suo spazio può avvalersi a rotazione del commento tecnico di Andre Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi), per riassumere il meglio di quanto visto fin qui a Eurobasketma ovviamente per proiettarsi anche alle partite in programma oggi, su tutte l'impegno azzurro. Dalle 16.45 poi sempre Francesco Bonfardeci in compagnia dei suoi ospiti guiderà lo studio pre e post-partita di Italia-Cipro, mentre su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e NOW alle 17.15 la telecronaca da Limassol sarà affidata alla coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina (con Gaia Accoto inviata per raccogliere le parole dei protagonisti che arricchiranno lo studio post-partita).
Di seguito tutti gli appuntamenti:
Ore 12.45 - Sky Sport 24 (canale 200)
- Studio Eurobasket 2025
Ore 16.45 – Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Basket (canale 205)
- Studio pre-partita Italia-Cipro
Ore 17.15 – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
- ITALIA-CIPRO
Al termine – Sky Sport 24 (canale 200)
- Studio post-partita Italia-Cipro