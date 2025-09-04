Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 16.45 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 17.15 la palla a due da seguire su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Italia: traguardo primo posto nel girone C. Potrebbe essere questo il sottotitolo dell’ultima sfida della prima fase di Eurobasket che attende gli azzurri oggi pomeriggio. Di fronte ci saranno i padroni di casa di Cipro, fanalino di coda in classifica e, almeno sulla carta, avversari del tutto abbordabili per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco. Una vittoria contro Cipro darebbe all’Italia la certezza di arrivare seconda nel gruppo e, nel caso di vittoria della Spagna sulla Grecia (diretta su Sky Sport Basket e NOW alle 20.30), Simone Fontecchio e compagni aggancerebbero addirittura il primo posto. Prima di sedersi e attendere il risultato dell’altra partita, però, occorrerà conquistare la quarta vittoria consecutiva di un torneo partito in salita con la sconfitta all’esordio per mano della Grecia e proseguito con un percorso di crescita notevole sia in termini di gioco espresso che di risultati ottenuti.