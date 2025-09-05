Che a Eurobasket 2025 le stelle in arrivo dalla NBA fossero diverse, e molte di queste di primissima grandezza, era evidente fin dall’inizio, così come era evidente che per coltivare ambizioni importanti sarebbe stato necessario scontrarsi con una di loro o, come nel caso dell’Italia, con più di una. Gli azzurri, infatti, al loro esordio sono caduti sotto i colpi del due volte MVP Giannis Antetokounmpo, maturando contro la Grecia quella che è stata fin qui l’unica sconfitta del loro torneo. E dopo l’uomo simbolo dei Bucks, sulla strada dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco arriva ora un altro avversario del massimo calibro. Gli incroci del tabellone, delineato dalla seconda posizione ottenuta dall’Italia nel Gruppo C proprio dietro alla Grecia, hanno infatti regalato agli azzurri una sfida tanto complicata quanto affascinante agli ottavi di finale. Di fronte ci sarà la Slovenia, guidata da quello che finora è stato fin qui probabilmente il miglior giocatore della manifestazione con 32.4 punti, 8.4 assist e 8 rimbalzi di media a partita. Un vero e proprio one-man-show quello messo in pratica da Luka Doncic, autentico trascinatore e leader indiscusso della squadra, che ora proverà a replicare le grandi prestazioni sciorinate fin qui anche contro Nicolò Melli e compagni. Magari partendo da un precedente per lui benaugurante.