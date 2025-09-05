All'esordio gli azzurri se l’erano dovuta vedere con Giannis Antetokounmpo e ora agli ottavi arriva l’ostacolo rappresentato da un’altra superstar della NBA. Domenica il confronto con Luka Doncic e la sua Slovenia non sarà affatto semplice, ma quella con la guardia dei Lakers si prospetta come una sfida dal grande fascino e con un precedente non troppo lontano
IL TABELLONE DI EUROBASKET DAGLI OTTAVI ALLA FINALISSIMA
Che a Eurobasket 2025 le stelle in arrivo dalla NBA fossero diverse, e molte di queste di primissima grandezza, era evidente fin dall’inizio, così come era evidente che per coltivare ambizioni importanti sarebbe stato necessario scontrarsi con una di loro o, come nel caso dell’Italia, con più di una. Gli azzurri, infatti, al loro esordio sono caduti sotto i colpi del due volte MVP Giannis Antetokounmpo, maturando contro la Grecia quella che è stata fin qui l’unica sconfitta del loro torneo. E dopo l’uomo simbolo dei Bucks, sulla strada dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco arriva ora un altro avversario del massimo calibro. Gli incroci del tabellone, delineato dalla seconda posizione ottenuta dall’Italia nel Gruppo C proprio dietro alla Grecia, hanno infatti regalato agli azzurri una sfida tanto complicata quanto affascinante agli ottavi di finale. Di fronte ci sarà la Slovenia, guidata da quello che finora è stato fin qui probabilmente il miglior giocatore della manifestazione con 32.4 punti, 8.4 assist e 8 rimbalzi di media a partita. Un vero e proprio one-man-show quello messo in pratica da Luka Doncic, autentico trascinatore e leader indiscusso della squadra, che ora proverà a replicare le grandi prestazioni sciorinate fin qui anche contro Nicolò Melli e compagni. Magari partendo da un precedente per lui benaugurante.
Doncic e l’Italia: il precedente
Sono passati di fatto quasi due anni esatti da quel 9 settembre del 2023, quando Italia e Slovenia si giocavano il settimo e l’ottavo posto ai Mondiali nell’ambiente caldissimo della Mall Of Asia Arena di Manila nelle Filippine. E in campo allora c’erano molti dei protagonisti che scenderanno sul parquet anche domenica alle 17.30 (diretta su Sky Sport Basket, canale 205, e in streaming su NOW), a partire da capitan Melli, passando per Simone Fontecchio, Marco Spissu e Alessandro Pajola. E dall’altra parte c’era ovviamente Doncic, allora ancora a Dallas in NBA, che sfiorando la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist conduceva la Slovenia alla sofferta vittoria 89-85. Ora, a due anni di distanza, con Luka divenuto nel frattempo l’uomo simbolo dei Lakers e da molti dato come candidato forte al premio di MVP anche oltreoceano per la prossima stagione, gli azzurri possono prendersi la loro rivincita. E c’è da scommettere che anche per Doncic, nato a Lubiana, meno di due ore di automobile dal confine con l’Italia, quella di domenica non sarà una partita qualunque. Anche perché poco prima dell'inizio del torneo lo sloveno non si era risaprmiato una polemica piuttosto aspra con l'Olimpia Milano, accusata di aver negato ai compagni di nazionale Valtko Cancar e Josh Nebo la possibilità di partecipare a Eurobasket.