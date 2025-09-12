Esplora tutte le offerte Sky
Eurobasket, la sfida inedita che vale la finale: Germania e Finlandia in campo alle 16

La Germania, campione del mondo in carica, è ormai da diversi anni ai massimi livelli del basket continentale, mentre la Finlandia arriva per la prima volta nella sua storia a sognare una medaglia a Eurobasket. La prima semifinale, in programma oggi alle 16 (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW), vede i tedeschi favoriti, ma Lauri Markkanen e compagni, che hanno già eliminato una corazzata come la Serbia, vorrebbero continuare a sorprendere tutti

COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW

Sulla carta non ci dovrebbe essere storia, perché nella prima semifinale di Eurobasket si troveranno di fronte la squadra campione del mondoterza nell’ultima edizione del torneo tre anni fa e imbattuta in questa, e la Finlandia, che tra le quattro protagoniste rimaste rappresenta senza dubbio la grande sorpresa. La Nationalmannschaft, che ai quarti ha superato, seppur con qualche prevedibile difficoltà, l’ostacolo Luka Doncic, appare lanciatissima e può contare su due stelle come Dennis Schroeder e Franz Wagner, oltre che su un roster profondo come pochi altri e su una identità tattica ormai consolidata. Dall’altra parte la Finlandiaavrà il vantaggio di giocare senza alcuna pressione, perché in fondo la semifinale raggiunta è già un traguardo incredibile e del tutto impronosticabile anche solo una settimana fa.

Markkanen e non solo: la Finlandia ci crede

Se la stella della squadra è senza dubbio alcuno Lauri Markkanen, terzo miglior marcatore di questo Eurobasket dietro solo a Doncic e a Giannis Antetokounmpo, la Finlandia in realtà può contare anche su altri possibili protagonisti. Se contro la Serbia a segnare i canestri decisivi è stato Elias Valtonen, infatti, Mikkel Jantunen è stato forse il più continuo nel recitare il ruolo di spalla a Markkanen e il giovanissimo Mikka Muurinen, 18 anni compiuti lo scorso marzo, ha regalato alcune delle giocate più spettacolari del torneo. I ragazzi allenati da Lassi Tuovi, quindi, non si presenteranno in campo con l’intenzione di fare da vittima sacrificale in favore della Germania. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW, telecronaca a cura di Geri DeRosa e Matteo Soragna.

Turchia-Grecia e Finlandia-Germania in semifinale

