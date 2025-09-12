La Germania, campione del mondo in carica, è ormai da diversi anni ai massimi livelli del basket continentale, mentre la Finlandia arriva per la prima volta nella sua storia a sognare una medaglia a Eurobasket. La prima semifinale, in programma oggi alle 16 (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW), vede i tedeschi favoriti, ma Lauri Markkanen e compagni, che hanno già eliminato una corazzata come la Serbia, vorrebbero continuare a sorprendere tutti

Sulla carta non ci dovrebbe essere storia, perché nella prima semifinale di Eurobasket si troveranno di fronte la squadra campione del mondo, terza nell’ultima edizione del torneo tre anni fa e imbattuta in questa, e la Finlandia, che tra le quattro protagoniste rimaste rappresenta senza dubbio la grande sorpresa. La Nationalmannschaft, che ai quarti ha superato, seppur con qualche prevedibile difficoltà, l’ostacolo Luka Doncic, appare lanciatissima e può contare su due stelle come Dennis Schroeder e Franz Wagner, oltre che su un roster profondo come pochi altri e su una identità tattica ormai consolidata. Dall’altra parte la Finlandiaavrà il vantaggio di giocare senza alcuna pressione, perché in fondo la semifinale raggiunta è già un traguardo incredibile e del tutto impronosticabile anche solo una settimana fa.