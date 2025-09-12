Esplora tutte le offerte Sky
Eurobasket, un nuovo capitolo per una rivalità storica: Grecia e Turchia in campo alle 20

Basket

In finale a Eurobasket la Turchia non ci arriva dal 2001, mentre per la Grecia sono passati esattamente vent’anni dall’ultimo trionfo continentale. Questa sera alle 20, in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, una rivalità storica vivrà un nuovo capitolo nella semifinale in cui Alperen Sengun e Giannis Antetokounmpo si giocheranno la possibilità di continuare a sognare la vittoria finale nel torneo

COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW

Il conteggio, volendo, è presto fatto. La Grecia, una delle protagoniste storiche del basket europeo, non vinceEurobasket da vent’anni. La Turchia, che con le sue squadre di club è di fatto sempre protagonista ai massimi livelli, non arriva in finale da quasi un quarto di secolo. Inevitabile, forse, che sia proprio il tempo a definire quello che sarà un nuovo capitolo di quella che è e rimane una rivalità sentitissima e che affonda le sue radici nella storia, andando molto oltre lo sport e il basket. Questa sera, però, al centro di tutto ci sarà proprio il basket, con una partita che potrebbe significare la continuazione di un sogno e che vedrà affrontarsi quelli che sono con ogni probabilità i due migliori talenti rimasti in corsa a questo Eurobasket.

Antetokounmpo contro Sengun: sfida stellare

Grecia e Turchia possono entrambe contare su roster solidi, dalla buona fisicità e dall’esperienza piuttosto consolidata, ma appare evidente come il destino delle due squadre dipenda in gran parte dalle stelle che le hanno trascinate fin qui. E se per Giannis Antetokounmpo il ruolo da protagonista assoluto del torneo con 29.8 punti e 9 rimbalzi di media a partita non è affatto una sorpresa, Eurobasket ha rappresentato un formidabile palcoscenico per l’affermazione a livello FIBA di Alperen Sengun. Il centro dei Rockets23 annicompiuti lo scorso luglio, sta viaggiando a 21.6 punti, 10.9 rimbalzi e 7.1 assist di media e ha regalato giocate che hanno riempito in più di un’occasione gli highlights. Grecia e Turchia scenderanno in campo alle 20, diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW, telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Approfondimento

Turchia-Grecia e Finlandia-Germania in semifinale

