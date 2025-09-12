Il conteggio, volendo, è presto fatto. La Grecia , una delle protagoniste storiche del basket europeo, non vince a Eurobasket da vent’anni . La Turchia , che con le sue squadre di club è di fatto sempre protagonista ai massimi livelli, non arriva in finale da quasi un quarto di secolo . Inevitabile, forse, che sia proprio il tempo a definire quello che sarà un nuovo capitolo di quella che è e rimane una rivalità sentitissima e che affonda le sue radici nella storia, andando molto oltre lo sport e il basket. Questa sera, però, al centro di tutto ci sarà proprio il basket, con una partita che potrebbe significare la continuazione di un sogno e che vedrà affrontarsi quelli che sono con ogni probabilità i due migliori talenti rimasti in corsa a questo Eurobasket .

Antetokounmpo contro Sengun: sfida stellare

Grecia e Turchia possono entrambe contare su roster solidi, dalla buona fisicità e dall’esperienza piuttosto consolidata, ma appare evidente come il destino delle due squadre dipenda in gran parte dalle stelle che le hanno trascinate fin qui. E se per Giannis Antetokounmpo il ruolo da protagonista assoluto del torneo con 29.8 punti e 9 rimbalzi di media a partita non è affatto una sorpresa, Eurobasket ha rappresentato un formidabile palcoscenico per l’affermazione a livello FIBA di Alperen Sengun. Il centro dei Rockets, 23 annicompiuti lo scorso luglio, sta viaggiando a 21.6 punti, 10.9 rimbalzi e 7.1 assist di media e ha regalato giocate che hanno riempito in più di un’occasione gli highlights. Grecia e Turchia scenderanno in campo alle 20, diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW, telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.