Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italbasket, Gallinari in futuro nel 3x3? La storia di Amedeo Della Valle

Basket

In una storia Instagram Amedeo Della Valle, fresco della medaglia di bronzo alla Europe Cup del basket 3x3 con l’Italia, ha condiviso una foto di lui che canta insieme a Danilo Gallinari al 40° compleanno di Peppe Poeta. "Prossimamente al 3x3 (e non è uno scherzo)… Stiamo scaldando i motori" ha scritto il giocatore di Brescia

Danilo Gallinari ha dato ufficialmente l’addio alla nazionale italiana dopo la sconfitta agli ottavi di finale, ma non è detto che non torni a vestire l’azzurro nel prossimo futuro. Ad accendere la fantasia dei tifosi ci ha pensato una storia Instagram di Amedeo Della Valle, fresco della medaglia di bronzo alla Europe Cup del basket 3x3 con l’Italia. Il giocatore di Brescia ha condiviso una foto di lui che canta insieme a Gallinari al 40° compleanno di Peppe Poeta. "Prossimamente al 3x3 (e non è uno scherzo)… Stiamo scaldando i motori" si legge nella storia, poi condivisa (senza commento) dallo stesso Gallo. Non è la prima volta che si parla di un possibile "nome grosso" nel 3x3: lo scorso luglio Andrea Bargnani in un’intervista al Corriere dello Sport aveva paventato l’idea di formare una squadra insieme a Gallinari, Marco Belinelli e Stefano Mancinelli per puntare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. "Non so se vinceremmo, ma ci divertiremmo e faremmo divertire di sicuro" aveva aggiunto il Mago, fermo però dal 2017. Chissà che almeno per Gallinari il futuro non possa essere ancora azzurro, in un campo però ridotto.

La storia di Amedeo Della Valle

Basket: Altre Notizie

Gallinari futuro nel 3x3? La storia di Della Valle

Basket

In una storia Instagram Amedeo Della Valle, fresco della medaglia di bronzo alla Europe Cup del...

Eurolega 2026, le Final 4 si giocheranno ad Atene

Eurolega

Dopo la parentesi a Dubai, la Final 4 di Eurolega torna nel Vecchio Continente: l'ultimo atto che...

Grecia-Turchia: il ritorno di una rivalità storica

Basket

In finale a Eurobasket la Turchia non ci arriva dal 2001, mentre per la Grecia sono passati...

Germania-Finlandia: la sfida inedita per la finale

Basket

La Germania, campione del mondo in carica, è ormai da diversi anni ai massimi livelli del basket...

Eurobasket: dove vedere le semifinali

Basket

Non che fin qui si sia scherzato, anzi, perché le emozioni non sono affatto mancate, ma ora a...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS