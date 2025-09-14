Germania-Turchia alle 20 su Sky Sport Basket

Dopo due settimane di sfide intensissime, Eurobasket 2025 è giunto alla sua conclusione. Si disputano oggi domenica 14 settembre le ultime due partite del torneo continentale, assegnando le medaglie che sono state svelate ieri. Si comincia alle 16 con la sfida delle due "deluse" delle semifinali: sia Grecia che Finlandia speravano di arrivare fino in fondo, ma entrambe sono state nettamente sconfitte in semifinale e dovranno accontentarsi della sfida per il bronzo, in programma a partire dalle 16 su Sky Sport Basket. Giannis Antetokounmpo e Lauri Markkanen proveranno a guidare le loro nazionali a un traguardo che sarebbe comunque storico, visto che la Grecia non sale sul podio dal 2009 e la Finlandia è alla sua prima finale continentale. Il piatto forte arriva però alle 20 su Sky Sport Basket con la supersfida tra le uniche due squadre imbattute di questo torneo, la Germania campione del mondo di Franz Wagner e Dennis Schröder e la Turchia di Alperen Sengun e Shane Larkin. Due superpotenze che hanno dominato la competizione finora e che si sfidano per un oro continentale che manca ai tedeschi da 32 anni e che la Turchia non ha mai vinto, arrivando al massimo all'argento nel lontano 2001. Entrambe le gare saranno commentate da Riga dalla squadra di Sky Sport, che ha coperto il torneo in tutta la sua interezza dalla prima all'ultima partita.