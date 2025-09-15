Eurobasket, Schroeder è MVP e entra nella storia: ora è accanto a Petrovic e Nowitzki
Dopo aver iniziato male la finalissima con la Turchia, Dennis Schroeder ha giocato un secondo tempo da campione, segnando i canestri decisivi che hanno regalato alla Germania la vittoria e il trionfo a Eurobasket. Eletto MVP del torneo, la guardia ora a Sacramento diventa il simbolo di una nazionale che ha vinto tutto e scrive il proprio nome accanto a quello dei grandi della storia del gioco
- Per superare lo scoglio rappresentato da una Turchia fin lì del tutto inarrestabile, la Germania aveva bisogno assoluto del miglior Dennis Schroeder. Nel primo tempo della finalissima, però, il playmaker tedesco ha mostrato il lato peggiore del suo repertorio, tra tiri affrettati e sbagliati e palle perse. Tuttavia, quando è arrivato il momento di fare sul serio, è stato ancora una volta lui a trascinare la Nationalmannschaft al trionfo prendendosi i tiri decisivi e segnandoli
- Eletto MVP di Eurobasket 2025, Dennis Schroeder ha così arricchito un palmares che a livello FIBA, tra vittorie di squadra e riconoscimenti personali, lo fa entrare di diritto tra i grandi della storia del gioco
- Medaglia di bronzo
- Vittoria in finale sulla Serbia
- Eletto MVP della manifestazione
- Inserito nel primo quintetto della manifestazione
- Medaglia d’oro
- Eletto MVP della manifestazione
- Vincere il premio di MVP ai Mondiali e quindi agli Europei è un’impresa riservata a pochi, anzi a pochissimi. Nella storia della pallacanestro targata FIBA ci sono riusciti solo sette giocatori, e gli altri nomi in lista prima di Schroeder appartengono ad autentiche leggende del gioco