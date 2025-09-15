Dopo aver iniziato male la finalissima con la Turchia, Dennis Schroeder ha giocato un secondo tempo da campione, segnando i canestri decisivi che hanno regalato alla Germania la vittoria e il trionfo a Eurobasket. Eletto MVP del torneo, la guardia ora a Sacramento diventa il simbolo di una nazionale che ha vinto tutto e scrive il proprio nome accanto a quello dei grandi della storia del gioco

