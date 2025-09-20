A Istanbul è sempre derby: praticamente in contemporanea all'annuncio ufficiale da parte dell'Efes della firma di Jordan Lloyd, il Fenerbahce ha risposto con quella di Talen Horton-Tucker, la rocciosa ala che negli ultimi anni ha indossato la maglia dei Chicago Bulls. "THT" - come è soprannominato per via delle sue iniziali - ha un pedigree di tutto rispetto, fin dalla militanza liceale in quella Simeon Academy di Chicago da cui sono passati Nick Anderson prima, Jabari Parker poi, fino ad arrivare a Derrick Rose (senza contare Benji Wilson, il miglior liceale USA quando fu ucciso nel 1984, a soli 17 anni). Poi Horton-Tucker vanta un titolo NBA vinto al fianco di LeBron James e Anthony Davis nella bolla di Orlando con i Los Angeles Lakers (due apparizioni anche ai playoff per lui in gialloviola quell'anno), un biennio nello Utah e un'ultima annata in quella che fu la squadra di Michael Jordan, chiusa a 6.5 punti di media in poco più di 12 minuti a sera in maglia Bulls.