Eurolega: i campioni in carica si rinforzano, il Fenerbahce firma Talen Horton-Tucker

Basket

Anche un titolo NBA vinto con i Lakers nel 2020 da rookie (ma senza mai entrare in campo nella finale contro Miami) per l'ex giocatore dei Chicago Bulls, che va a rinforzare il roster di coach Jasikevicius in vista della difesa del titolo continentale vinto lo scorso maggio

A Istanbul è sempre derby: praticamente in contemporanea all'annuncio ufficiale da parte dell'Efes della firma di Jordan Lloyd, il Fenerbahce ha risposto con quella di Talen Horton-Tucker, la rocciosa ala che negli ultimi anni ha indossato la maglia dei Chicago Bulls. "THT" - come è soprannominato per via delle sue iniziali - ha un pedigree di tutto rispetto, fin dalla militanza liceale in quella Simeon Academy di Chicago da cui sono passati Nick Anderson prima, Jabari Parker poi, fino ad arrivare a Derrick Rose (senza contare Benji Wilson, il miglior liceale USA quando fu ucciso nel 1984, a soli 17 anni). Poi Horton-Tucker vanta un titolo NBA vinto al fianco di LeBron James e Anthony Davis nella bolla di Orlando con i Los Angeles Lakers (due apparizioni anche ai playoff per lui in gialloviola quell'anno), un biennio nello Utah e un'ultima annata in quella che fu la squadra di Michael Jordan, chiusa a 6.5 punti di media in poco più di 12 minuti a sera in maglia Bulls. 

Un rinforzo sicuramente di peso per la squadra che si appresta a difendere il titolo di Eurolega vinto a fine maggio e che va a impreziosire ulteriormente il roster di coach Jasikevicius. Non ancora 25enne, il giocatore scelto al secondo giro al Draft NBA 2019 è già stata ribattezzato "Triple Highlight Time" sull'account ufficiale del club turco, a testimoniare la grande attesa che circonda l'arrivo in maglia Fenerb dell'ex Bulls. Un nuovo compagno di squadra per Nicolò Melli, per prepararsi al meglio alla difesa del titolo continentale. 

