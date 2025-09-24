Esplora tutte le offerte Sky
Lega Basket, i 20 migliori colpi di mercato in vista della stagione 2025-26

Basket fotogallery
20 foto

A dieci giorni dal via del campionato, ecco le venti migliori firme sul mercato estivo delle squadre di Serie A. Milano punta sull'esperienza europea di Marko Guduric e Devin Booker, così come la Virtus Bologna con Carsen Edwards e Luca Vildoza, oltre a Saliou Niang, reduce da un Europeo da protagonista con la nazionale. Altri sono rimasti nel nostro campionato ma hanno cambiato maglia, oppure sono tornati in Italia dopo un'esperienza all'estero

LA SUPERCOPPA DI LEGABASKET SU SKY SPORT: IL PROGRAMMA COMPLETO

 

