Devin Booker si presenta: "Ho il basket nel sangue, mi sento un lungo moderno"

È uno dei protagonisti più attesi della prossima stagione di Lega Basket, anche perché l’Olimpia Milano punta molto sulla sua esperienza e sulla sua fisicità. E Devin Booker, a 34 anni, si sente ormai un veterano in grado di adattarsi a qualsiasi soluzione tattica, anche perché il basket per lui è un affare di famiglia. A cominciare da quello che è stato il suo primo modello, il fratello maggiore Trevor, che ha alle spalle una corposa carriera in NBA

Non che avesse bisogno di particolari prestazioni, perché il suo nome è noto da anni agli appassionati che seguono il basket che si gioca nel vecchio continente, ma Devin Booker ha comunque voluto raccontare un po’ di sé ai suoi nuovi tifosi. E uno dei protagonisti più attesi della prossima stagione di Lega Basket lo ha fatto proprio tramite il sito dell’Olimpia Milano, che ha deciso di puntare sulla sua esperienza e sulla sua solidità per nutrire ambizioni importanti in Italia così come in Europa. “Il mio primo modello è stato mio fratello maggiore Trevor” ha raccontato Booker parlando del giocatore che ha trascorso otto stagioni in NBA, “e io ho iniziato proprio imitando lui, ma va detto che anche mia madre giocava”. Il basket, insomma, sembra essere proprio un affare di famiglia per il nuovo lungo a disposizione di Ettore Messina, che si dice pronto ad adattarsi alle più diverse esigenze tecniche del suo nuovo allenatore.