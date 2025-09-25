Naz Mitrou-Long si presenta: "Sono a Napoli per essere un leader e per vincere"

È l’ultimo acquisto effettuato da Napoli Basketball e forse è anche il più importante tra i nuovi arrivi in squadra: Naz Mitrou-Long si è presentato ieri ai suoi nuovi tifosi e ha parlato del suo ritorno in Italia. Un ritorno che lo vedrà scendere in campo di nuovo agli ordini di coach Alessandro Magro, con cui aveva fatto ottime cose quattro anni fa a Brescia. E l’ex Olympiacos sembra avere già le idee chiare su quale sarà il suo ruolo in squadra

Quattro anni fa, nell’estate del 2021, era sbarcato in Italia dopo essersi messo alle spalle le ambizioni di poter giocare in NBA e con la voglia di provare a misurarsi per la prima volta con il basket europeo. E la stagione d’esordio nel vecchio continente, vissuto a Brescia e conclusa con il premio di rookie dell’anno in Lega Basket, aveva funzionato da trampolino di lancio. All’avventura in maglia biancazzurra, infatti, sarebbero seguite quelle all’Olimpia Milano e quindi allo Zalgiris e all’Olympiacos, sempre restando ai massimi livelli nelle competizioni nazionali e giocando in Eurolega. Ora Naz Mitrou-Long è tornato in Italia, a Napoli, dove ritroverà un volto noto e dove, stando alle parole del giocatore durante la presentazione ufficiale avvenuta ieri, arriverà con idee chiare sul suo ruolo in squadra.