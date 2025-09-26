Oly a caccia di una guarda: risponde Isaiah Thomas

Pur potendo contare su giocatori del calibro di Thomas Walkup, Saben Lee e Keenan Evans, l’Olympiacos per bocca del suo allenatore Giorgios Bartzokas è a caccia di un nuovo giocatore nel suo reparto guardie. "Abbiamo bisogno urgentemente di una guardia e ci stiamo lavorando" sono state le parole del coach dell’Oly, una delle candidate alla vittoria di un’Eurolega che non riescono a vincere dal 2013, pur avendo raggiunto le Final Four nelle ultime quattro edizioni perdendo la finale nel 2022 e nel 2023. Una “powerhouse” del genere non può permettersi di perdere terreno all’inizio di una regular season di Eurolega (da seguire in esclusiva sui canali di Sky Sport e su NOW) che si preannuncia lunghissima e combattutissima, e per questo si sta già guardando attorno sul mercato per far fronte ai problemi al ginocchio avuti da Evans a pochi giorni dall’inizio della stagione. Commentando un post che riprendeva le parole di Bartzokas, l’ex All-Star della NBA Isaiah Thomas ha lasciato l’emoji di due occhi spalancati, facendo intendere di essere interessato in un passaggio da questa parte dell’oceano. D’altronde gli stipendi del basket europeo si stanno alzando (qui trovate la top-10) e molti giocatori senza spazio in NBA si stanno trasferendo da questa parte dell’oceano, tra cui i vari Richaun Holmes (Panathinaikos), Trey Lyles (Real Madrid), Devonte’ Graham (Stella Rossa), Shake Milton (Partizan) e Talen Horton-Tucker (Fenerbahce) tra gli altri. Thomas, classe 1989, ha alle sue spalle 556 partite di NBA con due convocazioni all’All-Star Game, un secondo quintetto All-NBA e un quinto posto nella classifica per l’MVP, ma è anche vero che sono passati ormai quasi dieci anni da quando era al top della lega e dal 2020 in poi ha giocato solamente 31 partite con minutaggi ridottissimi. Sarà lui l’uomo che Bartzokas sta cercando?