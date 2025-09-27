I suoi voli sopra il ferro, le schiacciate super spettacolari e la faccia tosta dimostrata in campo contro avversari ben più esperti di lui hanno fatto sì che a Eurobasket 2025 le prestazione di Miikka Muurinen non passassero inosservate. E ora per lui, a soli 18 anni, arriva un contratto importante in una big d'Europa

Lo abbiamo imparato a conoscere (sugli schermi di Sky Sport) durante l'ultimo Europeo: Miikka Muurinen ha sbalordito ogni tifoso sia per i suoi spettacolari voli sopra il ferro che per l'arroganza - tecnica e non solo - con cui ha disputato da protagonista tutta la manifestazione per la sua Finlandia, arrivata a un passo da una storica medaglia. Atteso al quarto e ultimo anno di liceo in una high school dell'Arizona, il giovane finlandese ha invece scelto di misurarsi con la competizione europea, firmando per il Partizan di Belgrado e scegliendo quindi anche il palcoscenico dell'Eurolega per mettersi ulteriormente in mostra. E proprio l'account ufficiale della principale competizione continentale (in esclusiva per tutto l'anno sui canali di Sky Sport) avverte: "Ora i ferri di tutta Europa non saranno più al sicuro".