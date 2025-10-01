Il debutto di Trento in Eurocup alle 20 su Sky

Dopo le due vittorie di Milano e Bologna in Eurolega e la sconfitta di Venezia in Eurocup, parte la stagione europea dell'ultima squadra italiana coinvolta nelle competizioni continentali in esclusiva su Sky Sport. Alla BTS Arena di Trento i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino sfideranno i francesi del JL Bourg-En-Bresse per il round 1 di BKT EuroCup, aprendo la stagione davanti ai propri tifosi. La Dolomiti Energia Trentino arriva al tip-off europeo dopo la sconfitta in Supercoppa contro Brescia, mentre Bourg nello scorso weekend ha esordito nel campionato francese sul campo del Limoges perdendo per 96-84. Grande curiosità per la prima in Europa del 17enne Cheickh Niang, al suo debutto in campo europeo dopo aver ben figurato in Supercoppa contro Brescia con 8 punti in 18 minuti. Appuntamento alle 20 in diretta su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi.