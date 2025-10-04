Polonara: "Da quando ho firmato con Sassari non vedo l’ora che inizi il campionato"

Achille Polonara, che giusto una settimana fa si è sottoposto alla delicata operazione di trapianto del midollo, ha raccontato a ‘Sportweek’ il momento vissuto tra la malattia, le cure e la chance concessagli dalla Dinamo Sassari. Una firma, quella con la squadra sarda, che ridato all’ex Virtus la speranza di rientrare sul parquet e ha riacceso la sua passione per il basket
Nella testa e nei pensieri di Achille Polonara il basket, durante le ultime settimane, era quasi sparito. Impegnato nelle cure, culminate con il trapianto di midollo effettuato giusto una settimana fa, l’ex giocatore di Virtus e Varese aveva messo da parte quella che fin da bambino era stata la sua prima passione. L’urgenza, d’altronde, era rappresentata dallo stato di salute, solo che nel bel mezzo di questo percorso è arrivata la proposta della Dinamo Sassari, che ha offerto a Polonara un contratto. “Appena ricevuta la diagnosi della malattia, ho smesso di pensare al basket” ha raccontato Achille a ‘Sportweek’, “in testa avevo solo l’obiettivo di tornare a vivere una vita normale, ma quando è arrivata la proposta di Sassari è cambiato tutto”.
Achille e l’obiettivo di tornare in campo
“Da quando ho firmato con al Dinamo” ha rivelato Polonara, “non vedo l’ora che inizi il campionato, così potrò seguirlo con attenzione e credo che questo aiuterà a distrarmi”. Una distrazione che però per Achille è destinata a essere temporanea, perché Polonara vuole che il basket torni al centro delle sue giornate: “Voglio tornare, ci credo davvero”. E nell’intervista concessa a ‘Sportweek’ Polonara si è soffermato anche sulla nazionale: “Siamo in buone mani, ci sono tanti italiani che stanno sbocciandocome Diego Garavaglia, Luigi Suigo e Achille Lonati”. Un futuro, quello azzurro, che tutti sperano possa tornare a coinvolgere anche lo stesso Polonara, che dopo il trapianto pare ora avviato verso un possibile ritorno alla vita normale.