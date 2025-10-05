Milano-Tortona LIVE alle 16 su Sky Sport Basket

Vuoi vedere il meglio del basket italiano, l'Eurolega e la Eurocup e lo spettacolo della NBA in streaming? Scopri l’offerta NOW
Milano e Tortona cominciano il loro campionato di Lega Basket Serie A, che torna sugli schermi di Sky Sport per arricchire ulteriormente la grande offerta di pallacanestro. Mario Fioretti fa il suo debutto da capo-allenatore di Tortona affrontando la squadra di cui è stato assistente per oltre 20 anni: palla a due alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
in evidenza
Lega Basket, il programma della 1^ giornata
- Milano-Tortona LIVE alle 16 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
- Reggio Emilia-Udine (alle 17)
- Treviso-Brescia (alle 17.30)
- Trento-Cantù (alle 18)
- Venezia-Cremona (alle 19)
- Sassari-Varese (alle 20)
- Virtus Bologna-Napoli (lunedì alle 20 su Sky Sport Basket)
- Trieste-Trapani 87-91 (RISULTATO E HIGHLIGHTS)
Non solo Shields: anche Nebo infortunato
“L’'Olimpia comunica che nel corso della gara di Belgrado con il Partizan, Josh Nebo ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Sarà rivalutato in tre settimane”. Questo il comunicato con cui Milano ha comunicato l’infortunio del suo centro
Il basket su Sky: un'offerta mai vista
Sky Sport Basket è l’unico canale dove trovare tutto il grande basket in un solo posto: Serie A, Eurolega, Eurocup e NBA. Ovvero, il meglio del basket italiano, europeo e mondiale. Tantissime partite, highlights, approfondimenti, interviste, documentari, rubriche: un’offerta di pallacanestro mai vista prima in tv!
I dettagli dell’offerta Sky: la Serie A
- 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata
- 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali
- Tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia
I dettagli dell’offerta Sky: Eurolega e EuroCup
Per le prossime tre stagioni Eurolega ed Eurocup saranno in esclusiva su Sky Sport Basket, per non perdersi il meglio degli impegni di Milano e Bologna (in Eurolega) e di Trento e Venezia (in Eurocup).
I dettagli dell’offerta Sky: NBA
Sarà una straordinaria stagione su Sky Sport Basket anche per la NBA. Con un nuovo accordo pluriennale, il campionato professionistico statunitense completa una ricca offerta che rende la Casa dello Sport di Sky ancora più la Casa del Basket, con lo spettacolo in arrivo da tutto il mondo. Dal 21 ottobre trasmetterà una ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire dalle partite della giornata inaugurale, tutte le partite dell'NBA Christmas Day, le partite del MLK Day, l'NBA All-Star, diverse partite dei playoff per stagione, le Conference Finals con una serie in diretta ogni stagione e l'altra in differita, e le NBA Finals in diretta esclusiva nel 2027, offrendo una copertura in differita nel 2026 e nel 2028.
Mario Fioretti, esordio da allenatore contro il suo passato
Per oltre vent’anni Mario Fioretti è stato uno dei punti fermi dell’Olimpia Milano e in estate ha deciso di fare il grande salto, accettando l’offerta di Tortona e la sfida di esordire da capo allenatore a 52 anni. E per la prima ufficiale sulla panchina del Derthona Basket, il grande ex ritrova subito la ‘sua’ Olimpia. Una partita davvero speciale, quindi, da vivere in diretta su Sky Sport a partire dalle 16. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO
Messina: "Giornata importante, dovremo ricordare Giorgio Armani"
Dopo la doppia trasferta di Eurolega a Belgrado, Milano si prepara al debutto in campionato contro la Tortona del grande ex Mario Fioretti. E coach Ettore Messina, alla vigilia della sfida contro una squadra ambiziosa, prova a trovare ulteriori motivazioni per i suoi ricordando la recente scomparsa del patron dell’Olimpia. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO
Le chiavi della sfida
Milano dovrà fare a meno della sua stella Shavon Shields, reduce dall’infortunio maturato nella sconfitta contro il Partizan di giovedì, ma potrà contare su una batteria di giocatori di primo livello a partire da Zach LeDay, fin qui forse il migliore nell’inizio stagione dei biancorossi. Tortona, invece, si presenterà con tante novità rispetto alla stagione precedente, con Dominik Olejniczak, protagonista con la sua Polonia all’ultimo Eurobasket, a presidiare il pitturato.
Tutti i quintetti e i roster della stagione
Prende finalmente il via la nuova stagione del basket italiano, con la novità delle partite che andranno in onda su Sky Sport Basket (canale 205). Una stagione da vivere con Sky Sport, cominciando con Milano-Tortona (domenica alle 16) e con Bologna-Napoli (lunedì alle 20.30) fino alla finalissima che assegnerà lo Scudetto. Qui tutti i quintetti e i roster delle 16 squadre che si daranno battaglia da qui al prossimo giugno.GUARDA LA GALLERY