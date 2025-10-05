Dopo la doppia trasferta di Eurolega a Belgrado, Milano si prepara al debutto in campionato contro la Tortona del grande ex Mario Fioretti. E coach Ettore Messina, alla vigilia della sfida contro una squadra ambiziosa, prova a trovare ulteriori motivazioni per i suoi ricordando la recente scomparsa del patron dell’Olimpia. L’appuntamento per la palla a due di Milano-Tortona è per le 16 con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
La doppia trasferta a Belgrado che ha aperto la regular season di Eruolega per Milano è stata dolceamara, con la convincente vittoria sulla Stella Rossa a cui è seguita la sconfitta in volata contro il Partizan. Rientrata in Italia, però, l’Olimpia si trova a dover azzerare tutto e a concentrarsi sul debutto in Lega Basket, che oggi la vedrà impegnata contro Tortona sul parquet dell’Unipol Forum di Assago. Una sfida che vedrà sulla panchina avversaria Mario Fioretti, per oltre vent’anni assistente proprio all’Olimpia. “Mario avrebbe probabilmente meritato da tempo un incarico da capo allenatore” ha dichiarato coach Ettore Messina alla vigilia della partita a proposito del suo ex assistente, pronto a esordire da head coach a 52 anni, “qui si è distinto sia per le qualità umane che per la profonda conoscenza della pallacanestro”. EMessina ha poi provato a trovare una ulteriore chiave di lettura della gara d’esordio in campionato.
Il ricordo di Armani
“Questa per noi sarà una giornata importante” ha sottolineato Messina, “perché potremmo ricordare tutti insieme la figura di Giorgio Armani, finalmente anche con i nostri tifosi nel nostro palazzetto”. Il patron dell’Olimpia e gigante della moda italiana e mondiale scomparso un mese fa, quindi, sarà al centro dei pensieri dei giocatori e dello staff biancorosso, oltre che del pubblico sugli spalti del Forum, per una partita che offre spunti notevoli anche dal punto di vista tecnico e si preannuncia assai equilibrata. Per viverla al meglio l’appuntamento è con lo studio prepartita dalle 15.30 con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, palla a due prevista alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin e interviste a cura di Gaia Accoto.