La doppia trasferta a Belgrado che ha aperto la regular season di Eruolega per Milano è stata dolceamara, con la convincente vittoria sulla Stella Rossa a cui è seguita la sconfitta in volata contro il Partizan . Rientrata in Italia, però, l’ Olimpia si trova a dover azzerare tutto e a concentrarsi sul debutto in Lega Basket , che oggi la vedrà impegnata contro Tortona sul parquet dell’Unipol Forum di Assago . Una sfida che vedrà sulla panchina avversaria Mario Fioretti, per oltre vent’anni assistente proprio all’Olimpia . “ Mario avrebbe probabilmente meritato da tempo un incarico da capo allenatore ” ha dichiarato coach Ettore Messina alla vigilia della partita a proposito del suo ex assistente, pronto a esordire da head coach a 52 anni, “ qui si è distinto sia per le qualità umane che per la profonda conoscenza della pallacanestro ”. E Messina ha poi provato a trovare una ulteriore chiave di lettura della gara d’esordio in campionato .

Il ricordo di Armani

"Questa per noi sarà una giornata importante" ha sottolineato Messina, "perché potremmo ricordare tutti insieme la figura di Giorgio Armani, finalmente anche con i nostri tifosi nel nostro palazzetto". Il patron dell'Olimpia e gigante della moda italiana e mondiale scomparso un mese fa, quindi, sarà al centro dei pensieri dei giocatori e dello staff biancorosso, oltre che del pubblico sugli spalti del Forum, per una partita che offre spunti notevoli anche dal punto di vista tecnico e si preannuncia assai equilibrata.