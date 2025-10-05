Negli ultimi vent’anni all’ Olimpia Milano è successo letteralmente di tutto: sono cambiati allenatori, giocatori, dirigenti e addirittura proprietari , con un solo punto fermo: la presenza di Mario Fioretti in panchina. Dal 2004 in poi, infatti, chiunque sia passato dall’Olimpia lo ha trovato a fare da assistente , pronto ad aiutare coach e giocatori in una lunghissima avventura che ha portato in bacheca cinque scudetti, quattro coppe Italia e quattro supercoppe . Quest’estate, però, Fioretti ha deciso di fare finalmente il grande salto , accettando l’offerta di Tortona e di esordire da head coach a 52 anni . E quale avversario poteva trovare Fioretti al suo esordio da capo allenatore ? Ovviamente la ‘sua’ Olimpia .

Fioretti, l’Olimpia e il destino

“Scherzo del destino?” ha dichiarato Fioretti al ‘Corriere della Sera’ alla vigilia della sfida tra Milano e Tortona, “c’erano 15 possibilità e alla prima mi è capitata subito l’Olimpia, direi che possiamo chiamarlo così”. E quanto a idee su come battere la squadra in cui ha trascorso i suoi ultimi vent’anni, anzi ventidue per la precisione, il grande ex sembra avere una certezza: “Milano ha un roster profondo e di grande talento, dobbiamo anche sperare che per loro sia una giornata no”. Quanto al nuovo ruolo da capo allenatore, Fioretti per il momento sembra non sentire il peso delle responsabilità: “Mi sto davvero godendo il nuovo ruolo, società e staff tecnico mi stanno dando una grande mano in questo senso”. L’appuntamento per la sfida tra Milano e Tortona è con lo studio prepartita dalle 15.30 con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, palla a due prevista alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin e interviste a cura di Gaia Accoto.