A Napoli l’estate ha portato grandi cambiamenti, con ben nove volti nuovi a roster e l’arrivo in panchina di Alessandro Magro. Il coach dei partenopei, alla vigilia del debutto in campionato, lancia la propria squadra nel confronto diretto con i campioni d’Italia. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi, interviste dal campo di Giulia Cicchinè

Forse, quando Alessandro Magro e il suo staff si immaginavano il debutto sulla panchina di Napoli , avere come avversari i campioni d’Italia non era proprio in cima alla lista dei desideri. La Virtus , però, arriva alla prima di campionato con alle spalle il doppio impegno in Eurolega , chiuso con la sconfitta a Valencia di venerdì sera . Motivo in più per il coach dei partenopei per spronare i suoi a una grande prestazione che potrebbe valere un colpo in trasferta prestigioso e prezioso. E, stando alle parole di Magro nella conferenza stampa di presentazione del posticipo della prima giornata, il Napoli sembra proprio pronto a stupire tutti da subito.

A Bologna con rispetto, ma senza paura

“La Virtus non ha certo bisogno di presentazioni” ha dichiarato Magro parlando dei primi avversari in campionato, “è la squadra campione d’Italia ed è modellata sullo stile aggressivo e super competitivo del suo allenatore Dusko Ivanovic, un vero e proprio ‘santone’ del basket europeo”. Magro, però, pare non avere alcuna intenzione di presentarsi al Paladozza frenato dal timore reverenziale: “Siamo pronti per andare a Bologna a giocare a viso aperto, punteremo tutto sull’intensità per provare a imporre il nostro gioco”. Palla a due prevista alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Davide Fumagalli e Chicca Macchi e interviste a cura di Giulia Cicchinè.