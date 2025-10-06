A Napoli l’estate ha portato grandi cambiamenti, con ben nove volti nuovi a roster e l’arrivo in panchina di Alessandro Magro. Il coach dei partenopei, alla vigilia del debutto in campionato, lancia la propria squadra nel confronto diretto con i campioni d’Italia. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi, interviste dal campo di Giulia Cicchinè
IL BASKET ITALIANO TORNA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
Forse, quando Alessandro Magro e il suo staff si immaginavano il debutto sulla panchina di Napoli, avere come avversari i campioni d’Italia non era proprio in cima alla lista dei desideri. La Virtus, però, arriva alla prima di campionato con alle spalle il doppio impegno in Eurolega, chiuso con la sconfitta a Valencia di venerdì sera. Motivo in più per il coach dei partenopei per spronare i suoi a una grande prestazione che potrebbe valere un colpo in trasferta prestigioso e prezioso. E, stando alle parole di Magro nella conferenza stampa di presentazione del posticipo della prima giornata, il Napoli sembra proprio pronto a stupire tutti da subito.
A Bologna con rispetto, ma senza paura
“La Virtus non ha certo bisogno di presentazioni” ha dichiarato Magro parlando dei primi avversari in campionato, “è la squadra campione d’Italia ed è modellata sullo stile aggressivo e super competitivo del suo allenatore Dusko Ivanovic, un vero e proprio ‘santone’ del basket europeo”. Magro, però, pare non avere alcuna intenzione di presentarsi al Paladozza frenato dal timore reverenziale: “Siamo pronti per andare a Bologna a giocare a viso aperto, punteremo tutto sull’intensità per provare a imporre il nostro gioco”. Palla a due prevista alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Davide Fumagalli e Chicca Macchi e interviste a cura di Giulia Cicchinè.