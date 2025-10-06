Esplora tutte le offerte Sky
LBA, Bologna affronta Napoli: la Virtus in cerca di nuove energie dopo l’Eurolega

Basket

 

Dopo il doppio impegno contro Real Madrid e Valencia in Eurolega, la Virtus scenderà in campo questa sera nel posticipo della prima giornata di Lega Basket. E per battere l’ambiziosa Napoli servirà trovare l’energia giusta. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi, interviste dal campo di Giulia Cicchinè 

 

IL BASKET ITALIANO TORNA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

 

Prima è arrivata l’esaltante vittoria contro l’ex Sergio Scariolo e il suo Real Madrid, poi la sconfitta a Valencia, doppio impegno di Eurolega seguito alla semifinale di Supercoppapersa al supplementare contro l’Olimpia. L’inizio di stagione della Virtus, insomma, è stato a dir poco frenetico, con tanti impegni ravvicinati e avversari sempre di primo livello. La corsa dei ragazzi di Dusko Ivanovic, però, non si ferma, anzi. Questa sera le Vu Nere tornano in campo per fare il loro esordio in campionato e di fronte si troveranno una squadra ambiziosa come Napoli. Per vincere, alla Virtus servirà trovare l’energia giusta, magari puntando sui volti nuovi arrivati durante l’estate.  

Una questione di gambe e di testa

La settimana con doppio impegno in Eurolega rischia di pesare sulle spalle della Virtus, chiedere a Milano, che dopo aver affrontato la doppia trasferta a Belgrado ieri ha perso in casa con Tortona, per conferme. Probabile quindi che Ivanovic si affidi al talento e alla voglia di emergere di Saliou Niang, fin qui protagonista di molti alti e bassi, e alla capacità di fare canestro di Carsen Edwards. Palla a due prevista alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Davide Fumagalli e Chicca Macchi e interviste a cura di Giulia Cicchinè.

Virtus Bologna-Napoli dalle 20 su Sky Sport

