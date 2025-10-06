Dopo il doppio impegno contro Real Madrid e Valencia in Eurolega, la Virtus scenderà in campo questa sera nel posticipo della prima giornata di Lega Basket. E per battere l’ambiziosa Napoli servirà trovare l’energia giusta. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi, interviste dal campo di Giulia Cicchinè

Prima è arrivata l’esaltante vittoria contro l’ex Sergio Scariolo e il suo Real Madrid , poi la sconfitta a Valencia , doppio impegno di Eurolega seguito alla semifinale di Supercoppapersa al supplementare contro l’ Olimpia . L’inizio di stagione della Virtus , insomma, è stato a dir poco frenetico, con tanti impegni ravvicinati e avversari sempre di primo livello. La corsa dei ragazzi di Dusko Ivanovic , però, non si ferma, anzi. Questa sera le Vu Nere tornano in campo per fare il loro esordio in campionato e di fronte si troveranno una squadra ambiziosa come Napoli . Per vincere, alla Virtus servirà trovare l’energia giusta, magari puntando sui volti nuovi arrivati durante l’estate.

Una questione di gambe e di testa

La settimana con doppio impegno in Eurolega rischia di pesare sulle spalle della Virtus, chiedere a Milano, che dopo aver affrontato la doppia trasferta a Belgrado ieri ha perso in casa con Tortona, per conferme. Probabile quindi che Ivanovic si affidi al talento e alla voglia di emergere di Saliou Niang, fin qui protagonista di molti alti e bassi, e alla capacità di fare canestro di Carsen Edwards. Palla a due prevista alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Davide Fumagalli e Chicca Macchi e interviste a cura di Giulia Cicchinè.