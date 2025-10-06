Esplora tutte le offerte Sky
Virtus Bologna-Napoli di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

Alla prima giornata del nuovo campionato manca solo una sfida all’appello: è il posticipo tra la Virtus Bologna, che venerdì sera ha giocato a Valencia in Eurolega, e Napoli, secondo molti possibile sorpresa della stagione. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi, interviste dal campo di Giulia Cicchinè 

 

IL BASKET ITALIANO TORNA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Questa sera Virtus Bologna e Napoli si troveranno a essere protagoniste della partita che chiude la prima giornata della nuova regular season di Lega Basket e le due squadre arrivano alla sfida in programma al Paladozza con percorsi decisamente diversi. I ragazzi allenati da Dusko Ivanovic, infatti, hanno già alle spalle l’esperienza in Supercoppa e due partite, con una vittoria sul Real Madrid dell’ex Sergio Scariolo e la recente sconfitta maturata venerdì sera a Valencia, in EurolegaNapoli, per contro, dopo un profondo rinnovamento che tra la primavera e l’estate ha toccato proprietà, panchina e roster, si presenta ai nastri di partenza della stagione con l’intenzione di diventare la protagonista a sorpresa. 

 

Le chiavi della sfida

 

Il doppio impegno in Eurolega, come già dimostrato ieri da Milano, sconfitta in casa da Tortona, rischia di pesare sulle spalle della Virtus, che proverà a trovare energie soprattutto dai volti nuovi arrivati in estate come Saliou Niang e Carsen Edwards. La banda di coach Alessandro Magro, invece, sembra pronta ad affidarsi al talento di Naz Mitrou-Long, tornato nel nostro campionato dopo le esperienze a Brescia e Milano, e a un roster molto interessante. Palla a due prevista alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Davide Fumagalli e Chicca Macchi e interviste a cura di Giulia Cicchinè.

