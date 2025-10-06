Alla prima giornata del nuovo campionato manca solo una sfida all’appello: è il posticipo tra la Virtus Bologna, che venerdì sera ha giocato a Valencia in Eurolega, e Napoli, secondo molti possibile sorpresa della stagione. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi, interviste dal campo di Giulia Cicchinè

Questa sera Virtus Bologna e Napoli si troveranno a essere protagoniste della partita che chiude la prima giornata della nuova regular season di Lega Basket e le due squadre arrivano alla sfida in programma al Paladozza con percorsi decisamente diversi. I ragazzi allenati da Dusko Ivanovic, infatti, hanno già alle spalle l’esperienza in Supercoppa e due partite, con una vittoria sul Real Madrid dell’ex Sergio Scariolo e la recente sconfitta maturata venerdì sera a Valencia, in Eurolega. Napoli, per contro, dopo un profondo rinnovamento che tra la primavera e l’estate ha toccato proprietà, panchina e roster, si presenta ai nastri di partenza della stagione con l’intenzione di diventare la protagonista a sorpresa.