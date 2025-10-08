Gallinari: "Non pensavo ci fossero dubbi su di me"

È passato un mese da quando Danilo Gallinari ha disputato la sua ultima partita con la nazionale italiana, chiudendo con 10 punti in poco meno di 12 minuti nella sfida contro la Slovenia di Luka Doncic agli ottavi. Un ultimo sforzo che non è bastato per superare il turno, e a distanza del quale Gallinari ha tracciato un bilancio della sua ultima esperienza azzurra. "Ci sono stati aspetti positivi, ma on nascondo di aver immaginato che potessimo andare più avanti: ci abbiamo provato, ma è stato vano" ha detto in un’intervista col Corriere della Sera. "Comunque sono ugualmente contento: è stato un mese intenso, spensierato, in un gruppo nel quale si stava bene". Un’estate cominciata col titolo vinto da MVP a Porto Rico, ma non senza qualche dubbio sul suo conto: "C’è stato un momento in cui non sapevo se avrei fatto parte della squadra. L’ho vissuta male: non pensavo che ci fossero dubbi su di me. Ero scombussolato, non mi era mai capitata una cosa del genere. Rischio rottura con Pozzecco? La situazione è stata delicata fino alla telefonata in cui mi ha detto che sarei stato uno dei 12 per l’Europeo. È stati onesto nello spiegarmi che cosa volesse, ho appianato tutto, accettando il ruolo proposto: preferisco che le cose mi siano dette in faccia".