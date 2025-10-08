Gallinari: "Non pensavo ci fossero dubbi su di me"

In un’intervista col Corriere della Sera, Danilo Gallinari ha parlato dell’europeo concluso un mese fa a Riga, dando l’addio alla Nazionale. "C'è stato un momento in cui non sapevo se avrei fatto parte della squadra, la situazione è stata delicata. L'ho vissuta male, non pensavo ci fossero dubbi su di me. Ma con Pozzecco ho appianato tutto. Futuro? NBA difficile, riconsidererei Portorico, ma se arriva NBA Europe…"
È passato un mese da quando Danilo Gallinari ha disputato la sua ultima partita con la nazionale italiana, chiudendo con 10 punti in poco meno di 12 minuti nella sfida contro la Slovenia di Luka Doncic agli ottavi. Un ultimo sforzo che non è bastato per superare il turno, e a distanza del quale Gallinari ha tracciato un bilancio della sua ultima esperienza azzurra. "Ci sono stati aspetti positivi, ma on nascondo di aver immaginato che potessimo andare più avanti: ci abbiamo provato, ma è stato vano" ha detto in un’intervista col Corriere della Sera. "Comunque sono ugualmente contento: è stato un mese intenso, spensierato, in un gruppo nel quale si stava bene". Un’estate cominciata col titolo vinto da MVP a Porto Rico, ma non senza qualche dubbio sul suo conto: "C’è stato un momento in cui non sapevo se avrei fatto parte della squadra. L’ho vissuta male: non pensavo che ci fossero dubbi su di me. Ero scombussolato, non mi era mai capitata una cosa del genere. Rischio rottura con Pozzecco? La situazione è stata delicata fino alla telefonata in cui mi ha detto che sarei stato uno dei 12 per l’Europeo. È stati onesto nello spiegarmi che cosa volesse, ho appianato tutto, accettando il ruolo proposto: preferisco che le cose mi siano dette in faccia".
Gallinari: "Nel 2015 eravamo da podio. Futuro? Se arriva NBA Europe…"
Ancora una volta gli azzurri non sono riusciti a raggiungere una medaglia in una competizione importante, allungando a 21 anni la distanza dallo storico ultimo argento di Atene 2004. "La nostra generazione chiude con ‘zero tituli’? Rispondo così: quante estati siamo riusciti a giocare tutti e tre assieme, in 13 anni? A me risulta due. E se aggiungiamo compagni quali Melli, Datome e Hackett, la risposta è zero. Non si crea un gruppo vincente senza la continuità. Il rimpianto vero è l’Europeo del 2015 a Lille: il podio era possibile". Sul suo futuro Gallinari si vede soprattutto a casa ("Sono tornato a Miami, mia mia moglie Eleonora sta bene dopo la vicenda della morsicata dello squalo. A novembre nascerà il terzo figlio: quindi i pensieri non mancano"), ma tenendo sempre in mente anche la pallacanestro: "Come giocatore è difficile che torni nella Nba, potrei riconsiderare Portorico. Fare il manager? Sto valutando alcune possibilità. Un ritorno in Europa è escluso, però potrebbe entrare in gioco grazie alla nascita di NBA Europe…".