Terzo impegno ed esordio casalingo in Eurolega per Milano, che dopo la doppia trasferta belgradese, chiusa con una vittoria e una sconfitta, affronta il Monaco. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste dal campo di Giulia Cicchinè

Riprende la corsa in Eurolega dell’Olimpia , che dopo aver strappato una vittoria e subito una sconfitta nel doppio impegno belgradese della scorsa settimana si prepara a fare il suo debutto casalingo nella competizione . Un debutto tutt’altro che facile sulla carta, perché all’Unipol Forum di Assago arriva il Monaco , finalista lo scorso maggio e battuto solamente dal Fenerbahce campione . I monegaschi, allenati dalla leggenda Vassilis Spanoulis , hanno un roster di grande talento tra cui spiccano due ex dell’Olimpia come Nikola Mirotic e Mike James . Giocatori di primissimo livello in Europa, a cui i ragazzi di Ettore Messin a proveranno a rispondere recuperando alcuni acciaccati importanti.

Milano svuota l’infermeria

Contro il Monaco, Messina dovrebbe poter recuperare Shavon Shields, fuori nella sfida di campionato giocata domenica a causa di un guaio muscolare rimediato contro il Partizan giovedì scorso, e Lorenzo Brown, grande protagonista in Supercoppa ma poi fermato anche lui da un guaio muscolare. Riavere due punti fermi come Shields e Brown potrebbe essere essenziale per una squadra che di certo dovrà fare a meno di Josh Nebo, a sua volta alle prese con un infortunio che dovrebbe tenerlo fermo per almeno un’altra settimana. Dalle 20 studio prepartita con Dalila Setti e Andrea Meneghin, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina e interviste a cura di Giulia Cicchinè.