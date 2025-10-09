Dopo la vittoria casalinga sul Real Madrid all’esordio e la sconfitta a Valencia, Bologna è chiamata ad una nuova trasferta sul campo del Paris Basketball allenato dall’italiano Francesco Tabellini, cresciuto proprio nei quadi tecinci della Virtus. Diretta dalle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna

La Virtus ha vissuto la sua prima settimana di Eurolega su una specie di montagne russe. Prima, al debutto, è arrivata l’esaltante vittoria casalinga contro il Real Madrid dell’ex Sergio Scariolo. Poi, tre giorni dopo, le Vu Nere sono incappate nella sconfitta sul campo del Valencia, maturata nell’ultimo quarto in cui i ragazzi di coach Dusko Ivanovic sembravano aver esaurito le energie. Energie che ora Bologna, nel frattempo vittoriosa su Napoli nella prima di campionato, deve ritrovare per affrontare il Paris Basketball, che in panchina avrà un altro ex come Francesco Tabellini. Il coach italiano, alla guida dei parigini dalla scorsa estate, ha infatti mosso i primi passi nei quadri tecnici virtussini ormai quasi vent’anni fa e ora ha in mano quella che potrebbe anche rivelarsi la mina vagante della stagione regolare.