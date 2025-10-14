Quarto impegno in Eurolega per Milano, che dopo la doppia trasferta belgradese, chiusa con una vittoria e una sconfitta, e lo stop interno con il Monaco affronta il Bayern. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi, L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Per Milano, che riprende il suo viaggio in Europa dopo lo stop interno contro il Monaco della scorsa settimana, la parola d’ordine è: ripartire da Varese. Sul campo della rivale storica, nella gara valida per la seconda giornata di campionato giocata sabato, gli uomini di Ettore Messina hanno disputato forse la miglior partita della stagione fin qui, dominando già dalla palla a due e mettendo in evidenza il recupero di Lorenzo Brown. Il playmaker, pedina fondamentale per l’impianto tattico dell’Olimpia, è stato grane protagonista della vittoria in trasferta insieme ad un ispiratissimo Armoni Brooks. Servirà il loro talento, oltre a quello di uno Shavon Shields che dopo la breve assenza per un problema muscolare sembra ancora dover riprendere il giusto ritmo in attacco, per provare a piazzare il colpo in casa del Bayern.

L'orgoglio del Bayern Bayern e Olimpia, al momento, hanno lo stesso record in Eurolega, con una vittoria e due sconfitte nelle prime tre partite di regular season, anche se la differenza canestri dei tedeschi (-27) è decisamente peggiore rispetto a quella dei biancorossi (+5). Sul cammino del Bayern pesa infatti soprattutto la pesante sconfitta per 98-70 subita proprio in casa venerdì scorso contro lo Zalgiris. Un crollo, quello andato in scena solo quattro giorni fa, che potrebbe solleticare l’orgoglio di giocatori come Andreas Obst e Oscar da Silva, freschi campioni con la Germania a Eurobasket. Dalle 20.15 studio prepartita con Dalila Setti, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.