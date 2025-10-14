Milano, l’attacco è nelle mani di Lorenzo Brown: l’Olimpia punta tutto sul suo playmaker

È stato uno degli acquisti più importanti dell’estate per l’Olimpia e Lorenzo Brown ha già dimostrato di poter essere il vero e proprio equilibratore tattico della squadra. Con il super veterano in campo l’attacco di Milano ha tutto un altro ritmo e, in vista della trasferta di Eurolega in casa del Bayern, i biancorossi sembrano voler puntare sull’ex Panathinaikos per provare a cambiare passo

Tra i primi obiettivi del mercato estivo , l’ Olimpia aveva senza alcun dubbio quello di riempire la casella di playmaker , dove nella stagione precedente la squadra non era riuscita a trovare un protagonista davvero all’altezza e aveva finito per pagare le conseguenze di questa mancanza con risultati al di sotto delle aspettative. E per colmare il vuoto in cabina di regia Milano ha puntato sulla classe e sull’esperienza di Lorenzo Brown , veterano che negli ultimi anni ha girato l’Europa risultando sempre essenziale per le varie squadre in cui ha giocato. E l’ex Panathinaikos e Maccabi ha iniziato subito alla grande la sua avventura milanese, incantando con 11 assist nella finale di Supercoppa vinta contro Brescia . Un guaio muscolare ne ha poi un po’ frenato la corsa, ma ora Brown sembra proprio pronto a prendere per mano l’Olimpia .

Brown in cabina di regia per il cambio di passo

Dopo la Supercoppa, il rientro di Brown è arrivato nella gara interna di Eurolega contro il Monaco, chiusa con 12 punti e 7 assist che però non hanno impedito la dolorosa sconfitta casalinga per 82-79. Meglio, molto meglio è andata sabato, quando al vero e proprio debutto in campionato il playmaker ha guidato l’Olimpia alla nettissima vittoria a Varese con 13 punti e 6 assist. Non solo, contro Varese Brown ha spaccato in due la partita già nel primo tempo, alternando passaggi vincenti per i compagni alle triple che hanno lanciato la fuga dei ragazzi di Ettore Messina. Tra Supercoppa, campionato e Eurolega, nelle partite in cui Brown è stato in campo Milano ha chiuso con 21.5 assist di media, mentre in quelle giocate senza il veterano in cabina di regia i passaggi vincenti di media sono stati 16.6. Per quanto si tratti di un campione numerico molto limitato, appare evidente che la presenza di Brown sia già fondamentale per far girare l’attacco biancorosso. Ecco perché la palla sarà prima di tutto nelle sue mani questa sera a Monaco contro il Bayern, nella sfida tutta da godere su Sky Sport Basket e NOW a partire dalle 20.30.