Bologna chiama: Carsen Edwards ora deve diventare leader della Virtus anche in Eurolega

Basket

 

Sabato, nella sfida di Udine finita al supplementare, ha segnato il canestro (con fallo subito e libero supplementare) che ha regalato la vittoria alla Virtus, e questa sera contro il Monaco Carsen Edwards è chiamato a ripetersi. Le ambizioni europee della Virtus, in campo alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, dipendono infatti in buona parte dalle prestazioni dell’ex Bayern e Fenerbahce

 

Quando Carsen Edwards decide di fare canestro, di solito non c’è molto che la difesa avversaria possa fare. Chiedere a Udine per conferme, dove la guardia della Virtus sabato sera ha sigillato una prestazione da 27 punti con la giocata decisiva, penetrazione, canestro e fallo subito con tiro libero supplementare realizzato, che ha di fatto chiuso la sfida protrattasi fino all’overtime. E Edwards, che fin qui in Eurolega non è ancora riuscita a trovare il ritmo giusto, è ora chiamato a fare la differenza anche sul palcoscenico europeo. Magari a iniziare già da questa sera, nella sfida che vedrà arrivare a Bologna il Monaco.

Edwards e il passo giusto in Europa

Nelle tre partite giocate fin qui nella regular season di Eurolega, Edwards ha segnato 13.3 punti di media, tirando però con un disastroso 33.3% da due e un migliorabile 38.9% dalla lunga distanza. Se la Virtusvuole davvero nutrire ambizioni importanti in Europa, appare evidente come le prestazioni dell’ex Bayern e Fenerbahce debbano salire di livello. Palla in mano, Edwards è per distacco il miglior attaccante a disposizione di coach Dusko Ivanovic e la sua capacità di attaccare il ferro così come di colpire da dietro la linea dei tre punti dovrebbe consentirgli di aumentare il bottino personale. E stasera, contro una difesa che in questa stagione ha concesso spesso tiri di buona qualità agli avversari come quella del MonacoEdwards avrà subito l’occasione di cambiare marcia anche in Eurolega. 

Eurolega, Olimpia e Virtus: calendario e risultati

