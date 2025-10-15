Bologna chiama: Carsen Edwards ora deve diventare leader della Virtus anche in Eurolega

Sabato, nella sfida di Udine finita al supplementare, ha segnato il canestro (con fallo subito e libero supplementare) che ha regalato la vittoria alla Virtus, e questa sera contro il Monaco Carsen Edwards è chiamato a ripetersi. Le ambizioni europee della Virtus, in campo alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, dipendono infatti in buona parte dalle prestazioni dell’ex Bayern e Fenerbahce

Quando Carsen Edwards decide di fare canestro, di solito non c’è molto che la difesa avversaria possa fare. Chiedere a Udine per conferme, dove la guardia della Virtus sabato sera ha sigillato una prestazione da 27 punti con la giocata decisiva , penetrazione, canestro e fallo subito con tiro libero supplementare realizzato, che ha di fatto chiuso la sfida protrattasi fino all’overtime. E Edwards, che fin qui in Eurolega non è ancora riuscita a trovare il ritmo giusto , è ora chiamato a fare la differenza anche sul palcoscenico europeo . Magari a iniziare già da questa sera , nella sfida che vedrà arrivare a Bologna il Monaco .

Edwards e il passo giusto in Europa

Nelle tre partite giocate fin qui nella regular season di Eurolega, Edwards ha segnato 13.3 punti di media, tirando però con un disastroso 33.3% da due e un migliorabile 38.9% dalla lunga distanza. Se la Virtusvuole davvero nutrire ambizioni importanti in Europa, appare evidente come le prestazioni dell’ex Bayern e Fenerbahce debbano salire di livello. Palla in mano, Edwards è per distacco il miglior attaccante a disposizione di coach Dusko Ivanovic e la sua capacità di attaccare il ferro così come di colpire da dietro la linea dei tre punti dovrebbe consentirgli di aumentare il bottino personale. E stasera, contro una difesa che in questa stagione ha concesso spesso tiri di buona qualità agli avversari come quella del Monaco, Edwards avrà subito l’occasione di cambiare marcia anche in Eurolega.