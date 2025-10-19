Eurolega, le previsioni di Chimezie Metu: le sue quattro favorite per le Final Four
Il giocatore nigeriano del Barcellona, fuori gioco a causa dell'infortunio al tendine d'Achille riportato lo scorso marzo, ha voluto prevedere le quattro squadre che si contenderanno il titolo d'Eurolega il prossimo maggio, indicando però anche le arene più calde dove giocare nel Vecchio Continente e il giocatore che fin qui lo ha impressionato di più in questo avvio di stagione d'Eurolega
- La scorsa annata, la prima di Chimezie Metu in maglia Barcellona (di rientro dalla NBA), si è interrotta brutalmente a fine marzo, con la rottura del tendine d'Achille. Motivo per cui oggi il giocatore nigeriano è costretto a osservare da fuori la nuova stagione d'Eurolega. Ma non per questo Metu non segue tutto quel che succede nel panorama europeo, non dimenticando però neppure i suoi trascorsi NBA
- Metu ha messo in "ordine" di (propria) soddisfazione la sua avventura NBA, iniziata nel 2018 con la scelta al Draft da parte dei San Antonio Spurs, con cui ha disputato le sue prime due annate nella lega. Avventura poi continuata poi con tre campionati disputati con la maglia di Sacramento e un'ultima annata tra Phoenix e Detroit. "Sacramento è stato il periodo più bello - ha detto - ma una menzione la merita anche il periodo trascorso a Detroit"
- Chiusa la sua parentesi USA, ecco lo sbarco in Europa, con la maglia del Barcellona. E nella sua prima stagione nel basket del Vecchio Continente, Metu ha già individuato le arena più "calde" dove giocare (o anche solo guardare una partita) è un'esperienza assolutamente unica.
- La casa del Partizan, da sempre un campo quasi inespugnabile per tutti
- Metu non può non includere tra i tifosi più caldi anche quelli della sua squadra, il Barcellona
- Andare a vincere a Kaunas, una delle capitali del basket nei Balcani, non è mai facile per nessuno
- Non può non iniziare dai campioni in carica, che ad Atene - secondo Metu - saranno presenti per difendere il proprio titolo.
- L'anno scorso il Fener ha vinto il titolo battendo in finale proprio la squadra francese del principato: che secondo Metu sarà tra le magiche quattro di Atene 2026: a caccia di una rivincita.
- Tre vinte nelle prime cinque partite per la squadra di Belgrado, ma la presenza di un allenatore come coach Obradovic è garanzia quasi assoluta di eccellenza: e allora Metu vede la Stella Rossa tra le quattro di Atene 2026
- Un'altra squadra reduce dalle Final Four 2025 di Abu Dhabi: una delle potenze del basket greco, quest'anno rinforzatasi anche con l'arrivo di un ex compagno di Metu ai Kings, Richaun Holmes.
- Metu ha anche voluto indicare il giocatore che più lo ha impressionato in questo avvio di stagione europea, e lo ha fatto restando in Spagna, ma pescando dal Valencia: dove Omari Moore, nelle prime cinque gare, sta viaggiando oltre i 14 punti di media con il 38% da tre.