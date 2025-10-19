Trento-Tortona LIVE dalle 16 su Sky Sport Basket

Tortona, già data come potenziale outsider in estate, ha iniziato il suo campionato sbancando Milano e battendo Treviso in casa, mentre Trento ha prima dominato tra le mura amiche contro Cantù e poi perso a Brescia. Entrambe le squadre, però, possono mettere in campo talenti in grado di decidere ogni partita con le loro giocate, a partire dallo scontro diretto in programma oggi. Diretta su Sky Sport Basket e NOW dalle 16 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi e le interviste a cura di Gaia Accoto