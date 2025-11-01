Offerte Sky
Serie A Basket, Sassari-Udine alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW

Basket

Sassari e Udine sono state fin qui protagoniste di un avvio di stagione parecchio in salita, tanto da aver conosciuto solo sconfitte nelle prime quattro partite giocate. La sfida tra due squadre che cercano la prima vittoria in regular season va in scena oggi alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

 

L’obiettivo è chiaro da entrambe le parti: strappare la prima vittoria in stagione. Sassari e Udine, infatti, sono state fin qui protagoniste di un avvio di stagione assai complesso e caratterizzato da quattro sconfitte in quattro partite. Una della due squadre, quindi, uscirà dalla sfida in programma oggi pomeriggio con la prima soddisfazione di questa regular season, mentre l’altra si troverà a dover fare i conti con un pesante 0-5 nel record e con l’ultimo posto in classifica.

Una sfida che sa già quasi di salvezza

 

Se per Udine, neopromossa che sta scontando l’inevitabile fase di adattamento alla serie A, la partenza difficile era tutto sommato prevedibile, per Sassari il calendario, che nelle prime quattro gare della stagione ha messo i ragazzi di coach Massimo Bulleri di fronte alle due big Olimpia e Virtus, non ha aiutato a rendere più semplice il processo di creazione di una identità tattica di squadra dopo le diverse novità arrivate nel mercato estivo. Appuntamento dalle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi. 

