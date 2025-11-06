Baskonia-Virtus su Sky Sport: risultato LIVE

La Virtus Bologna affronta un’altra trasferta in Eurolega contro il Baskonia di coach Galbiati e Matteo Spagnolo, attualmente penultimo in classifica. I campioni d’Italia sono reduci dalla brutta sconfitta patita sul campo del Bayern Monaco, ma dal successo in campionato contro Varese. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi
Dopo la sconfitta in casa del Bayern Monaco che ha rallentato la corsa in Eurolega, la Virtus Bologna si trova di fronte a un’occasione da sfruttare al meglio. La trasferta sul campo del Baskonia di coach Galbiati e di Matteo Spagnolo, attualmente penultimo in classifica, rappresenta un’opportunità per ricominciare ad accumulare vittorie e riavvicinarsi alla zona playoff. Nonostante lo stop in Germania, la Virtus è infatti ancora in zona play-in e una vittoria stasera rilancerebbe le ambizioni europee della squadra di coach Dusko Ivanovic. Il Baskonia, però, è reduce da due vittorie casalinghe consecutive, le prime della stagione in Eurolega contro Efes e Dubai, e sembra aver finalmente trovato la quadra dopo aver cominciato la stagione europea con sei sconfitte in fila. Il roster di coach Galbiati, ex allenatore di Trento, è piuttosto giovane e ha trovato nei veterani Timothé Luwawu-Cabarrot e Hamidou Diallo i suoi punti di riferimento. Bologna, invece, si affida a Carsen Edwards e Matt Morgan, i migliori giocatori in Europa fin qui, per portare a casa la vittoria. La sfida è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi.
Eurolega, 9° turno: risultati e classifica
- Baskonia-Virtus Bologna LIVE dalle 20.30 su Sky Sport Basket
- Stella Rossa-Panathinaikos 86-68 (TABELLINO)
- Fenerbahce-ASVEL (TABELLINO LIVE)
- Dubai-Hapoel (TABELLINO LIVE)
- Paris-Bayern Monaco dalle 21
- Maccabi-Monaco dalle 21
- Efes-Milano LIVE venerdì 7 novembre alle 18.30 su Sky Sport Basket
- Zalgiris-Valencia venerdì 7 novembre alle 19
- Olympiacos-Partizan venerdì 7 novembre alle 20.15
- Barcellona-Real Madrid LIVE venerdì 7 novembre alle 20.30 su Sky Sport Arena