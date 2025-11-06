Baskonia-Virtus su Sky Sport: risultato LIVE

Dopo la sconfitta in casa del Bayern Monaco che ha rallentato la corsa in Eurolega, la Virtus Bologna si trova di fronte a un’occasione da sfruttare al meglio. La trasferta sul campo del Baskonia di coach Galbiati e di Matteo Spagnolo, attualmente penultimo in classifica, rappresenta un’opportunità per ricominciare ad accumulare vittorie e riavvicinarsi alla zona playoff. Nonostante lo stop in Germania, la Virtus è infatti ancora in zona play-in e una vittoria stasera rilancerebbe le ambizioni europee della squadra di coach Dusko Ivanovic. Il Baskonia, però, è reduce da due vittorie casalinghe consecutive, le prime della stagione in Eurolega contro Efes e Dubai, e sembra aver finalmente trovato la quadra dopo aver cominciato la stagione europea con sei sconfitte in fila. Il roster di coach Galbiati, ex allenatore di Trento, è piuttosto giovane e ha trovato nei veterani Timothé Luwawu-Cabarrot e Hamidou Diallo i suoi punti di riferimento. Bologna, invece, si affida a Carsen Edwards e Matt Morgan, i migliori giocatori in Europa fin qui, per portare a casa la vittoria. La sfida è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi.