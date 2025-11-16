Sfide di alta classifica, derby ritrovati e ritorni di ex: le partite della 8^ giornata

Tortona, che con la vittoria a Udine ha riagganciato la vetta della classifica, e Cremona, che ormai non può più essere considerata una sorpresa dopo aver battuto anche Trieste, hanno inaugurato l’8^ giornata di campionato. Oggi tocca a Milano, che ospita Trapani, al derby pieno di storia come Varese-Cantù e agli incroci tra ex in Napoli-Brescia

Tortona, corsara a Udine, e Cremona, che in casa ha battuto nettamente Trieste, hanno già detto la loro, confermandosi realtà di primo piano di questa stagione. L’ottava giornata di campionato, però, ha in serbo ancora diverse sfide di grande interesse. A iniziare da Milano-Trapani, in diretta su Sky Sport Basket dalle 18, partita da alta classifica a cui l’Olimpia arriva dopo il positivo doppio impegno in Eurolega e la truppa dell’ex Jasmin Repesa dalla vittoria casalinga in Champions League. Non hanno impegni europei, ma Varese e Cantù si ritrovano dopo quattro anni in un derby che racchiude una buona parte della storia del basket italiano.