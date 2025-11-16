Serie A Basket, Milano-Trapani alle 18 su Sky Sport Basket e NOW

Milano vuole continuare la sua marcia in campionato ed è reduce da, Trapani invece ha già saputo recuperare dalla penalizzazione iniziale e punta a riprendere le prime posizioni in classifica. Palla a due alle 18, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Sfida da alta classifica oggi all’ Unipol Arena di Milano, perché in casa dell’ Olimpia arriva Trapani. I siciliani, che nella scorsa stagione avevano chiuso al secondo posto la regular season per poi cedere in semifinale ai playoff contro Brescia , infatti, teoricamente occuperebbero la vetta insieme proprio a Brescia e alla Virtus avendo vinto sei delle prime sette partite disputate. I ragazzi di coach Jasmin Repesa, però, hanno dovuto recuperare dal -4 iniziale arrivato per irregolarità amministrative , e ora hanno tutta l’intenzione di replicare, o addirittura di fare meglio rispetto alla scorsa stagione. Magari già a partire dalla trasferta milanese, che mette in palio due punti davvero importanti.

Due punti pesanti in palio

L’Olimpia, dall’altra parte, è reduce dal doppio impegno in Eurolega seguito alla netta vittoria casalinga contro Treviso e occupa la seconda posizione insieme a Tortona. Per coach Ettore Messina sarà prioritario recuperare le energie necessarie per affrontare un avversario a sua volta reduce dalla vittoria casalinga contro il Bnei Herzliya nella FIBA Champions League. E gli occhi di tutti saranno prima di tutto puntati su Armoni Brooks e Timmy Allen, leader offensivi che stanno vivendo grandi momenti per ciascuna delle due squadre. Appuntamento dalle 17.30 per lo studio prepartita e alle 18 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.