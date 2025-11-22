Offerte Black Friday
Serie A Basket, Trento-Treviso alle 18.15 su Sky Sport Basket, Cielo e NOW

Basket

 

Trento vuole dare una svolta dopo un inizio di stagione caratterizzato da tanti alti e bassi, Treviso è ancora a caccia della seconda vittoria in questa regular season per tentare di staccarsi dal fondo della classifica. Palla a due alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e Cielo e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

 

L’inizio di stagione non è stato semplice per Trento e tantomeno per Treviso. La squadra trentina, che come ormai d’abitudine durante l’estate aveva rinnovato il roster e, dopo l’addio di Paolo Galbiati, approdato al Baskonia in Eurolega, aveva affidato la panchina a Massimo Cancellieri. Finora i risultati sono stati altalenanti, in particolare nelle ultime settimane, in cui Trento ha collezionato ben quattro sconfitte consecutive. Per Treviso, poi, l’avvio di regular season ha significato una sola vittoria in otto partite e l’ultimo posto nella classifica di Lega Basket.

Punti che contano per entrambe le squadre

 

In classifica, Trento è messa meglio rispetto agli avversari di giornata, ma ad oggi rimarrebbe comunque fuori dai playoff. Buona parte delle speranze di scuotersi e tornare a scalare passa da DJ Steward, che fin qui ha tenuto una media di 17 punti a partita in campionato. A Treviso, invece, impazza il caso Joe Ragland, il cui futuro con la squadra sembra incerto, ma coach Alessandro Rossi ha almeno recuperato Briante Weber, fresco d’esordio stagionale con la Virtus dopo il lungo infortunio. Appuntamento dalle 18.15 per la diretta su Sky Sport Basket e Cielo e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi. 

 

