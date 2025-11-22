Trento vuole dare una svolta dopo un inizio di stagione caratterizzato da tanti alti e bassi, Treviso è ancora a caccia della seconda vittoria in questa regular season per tentare di staccarsi dal fondo della classifica. Palla a due alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e Cielo e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

L’inizio di stagione non è stato semplice per Trento e tantomeno per Treviso. La squadra trentina, che come ormai d’abitudine durante l’estate aveva rinnovato il roster e, dopo l’addio di Paolo Galbiati, approdato al Baskonia in Eurolega, aveva affidato la panchina a Massimo Cancellieri. Finora i risultati sono stati altalenanti, in particolare nelle ultime settimane, in cui Trento ha collezionato ben quattro sconfitte consecutive. Per Treviso, poi, l’avvio di regular season ha significato una sola vittoria in otto partite e l’ultimo posto nella classifica di Lega Basket.